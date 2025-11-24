Christiane Endler destaca en ranking internacional y compite por el premio a la mejor del mundo

Christiane Endler, considerada la mejor futbolista chilena de todos los tiempos, fue nuevamente destacada a nivel global tras ser nominada a los premios internacionales que reconocen a la mejor arquera del mundo en 2025. La portera del Olympique de Lyon vuelve a situarse en la élite y reafirma su vigencia en un año marcado por su regreso a la Roja femenina.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) incluyó a Christiane Endler entre las candidatas a Mejor Arquera del Mundo 2025, un reconocimiento que la portera nacional ya ha conquistado en dos ocasiones (2021 y 2022). La distinción la vuelve a posicionar como referente indiscutida del fútbol femenino global.

La arquera chilena comparte la lista con destacadas figuras internacionales como Ann Katrin Berger (Gotham FC), Cata Coll (Barcelona), Hannah Hampton (Chelsea), Chiamaka Nnadozie (Brighton), Daphne Van Domselaar (Arsenal), Katharine Tapia (Palmeiras), Lorena Leite (Kansas Current), Phallon Tullis Joyce (Manchester United) y Jennifer Falk (Häcken). Un grupo que reúne a las porteras más influyentes de las principales ligas del mundo.

Un historial cargado de premios y récords

La presencia de Endler en este listado no es casual. Su trayectoria ha sido ampliamente reconocida por distintos organismos internacionales. En 2021 fue elegida Mejor Arquera del Mundo en los premios The Best de la FIFA, donde también figuró como finalista en 2019, 2020 y 2022, consolidando una trayectoria que combina regularidad, liderazgo y actuaciones decisivas en competiciones europeas.

A ello se suma el reconocimiento entregado por la propia IFFHS en mayo de 2025, que la ubicó como la cuarta mejor arquera de la historia, un logro que refuerza la magnitud de su legado más allá de las fronteras nacionales.

Su presente en el Olympique de Lyon mantiene ese nivel competitivo. Titular en uno de los equipos más dominantes del fútbol femenino europeo, Endler ha sostenido actuaciones que justifican nuevamente su presencia en el ranking, gracias a su seguridad bajo los tres palos, reflejos determinantes y capacidad de liderazgo dentro y fuera de la cancha.

El esperado regreso a la Roja femenina

La nominación coincide con un momento especial para la arquera nacional: su retorno a la selección chilena tras casi dos años fuera de las convocatorias. Luis Mena, director técnico de la Roja femenina, confirmó su reintegración para la primera ventana de la Liga de Naciones de la Conmebol.

Su última participación había sido en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, por lo que su vuelta es vista como un impulso clave para el equipo, que busca retomar protagonismo continental con una de las figuras más respetadas del fútbol femenino internacional.

Con esta nueva nominación, Christiane Endler reafirma su estatus como una de las mejores arqueras del mundo y mantiene viva una trayectoria que sigue inspirando a nuevas generaciones de futbolistas chilenas.