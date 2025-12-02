Deportista se convierte en la primera chilena en ganar una medalla en un mundial de karate

Por primera vez en la historia, Chile sube al podio en un Mundial adulto de karate gracias a la destacada participación de Anastasia Velozo, quien alcanzó el tercer lugar en la categoría -68 kilos.

Chile sumó un nuevo capítulo a su historia deportiva tras la medalla obtenida por Anastasia Velozo en el Mundial adulto de karate, desarrollado en El Cairo, Egipto. La atleta alcanzó el bronce en la categoría -68 kilos luego de imponerse por 12-7 a la suiza Elena Quirici en el combate por el tercer lugar, un resultado que posiciona al país por primera vez en el podio mundial de esta disciplina.

El oro quedó en manos de la francesa Thalya Sombe, mientras la puertorriqueña Janessa Fonseca obtuvo la plata. La azerbaiyana Iryna Zaretska se quedó con el otro bronce de la categoría.

La historia detrás de la atleta que hoy compite por Chile

Anastasia Velozo llegó al deporte chileno desde una historia que parece sacada de una película. Nacida en Ucrania, conoció al karateca chileno Camilo Velozo en un torneo internacional. Tiempo después se casaron y ella decidió dejar su país “sin pensarlo dos veces”, instalándose en Santiago para iniciar una nueva vida.

Gracias a su matrimonio obtuvo la nacionalidad chilena y, apenas recibió el pasaporte, fue convocada para representar al país en el Campeonato Panamericano de San José, Costa Rica, en 2023. Desde entonces, su participación ha sido constante en competencias internacionales bajo la bandera del Team Chile.

Otros resultados del Team Chile en El Cairo

Además de la histórica medalla de Velozo, otros representantes nacionales también destacaron en sus categorías. Rodrigo Rojas (+84 kilos masculino), Valentina Toro (-55 femenino) y Tomás Freire (-67 masculino) alcanzaron el quinto lugar, demostrando el crecimiento del karate chileno en el escenario mundial.