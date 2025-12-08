Educación STEAM con perspectiva de género: la iniciativa que avanza en el Maule

En Curicó, más de 80 estudiantes participaron en Experiencia Encuentros Educa Sostenible STEAM, una instancia que busca derribar brechas de género y promover la educación energética desde edades tempranas.

La Región del Maule dio un nuevo paso en la promoción de la educación energética y el cierre de brechas de género con la realización de Experiencia Encuentros Educa Sostenible STEAM, una actividad impulsada por el Ministerio de Energía y ejecutada por la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE).

La iniciativa acercó a estudiantes de 5° a 8° básico a mujeres referentes en áreas científicas, tecnológicas y artísticas, en un contexto marcado por los desafíos de la transición energética.

Un espacio para derribar estereotipos desde la educación

La actividad —realizada en el Espacio DTC+ de la Universidad de Talca en Curicó— reunió a cerca de 80 estudiantes de establecimientos de Talca, Curicó, Rauco y Hualañé. A través de un circuito de conversaciones breves, niñas, niños y adolescentes pudieron conocer la trayectoria de 10 mentoras STEAM que hoy se desarrollan en sectores históricamente masculinizados, como la ingeniería, la energía y la tecnología.

Francisca Valenzuela, jefa de la Oficina de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Energía, destacó el propósito transformador del encuentro: “Promover la participación de niñas en áreas científicas y tecnológicas no solo responde a una deuda histórica, sino que es clave para avanzar hacia una transición energética justa, inclusiva y con igualdad de oportunidades. Estas experiencias permiten sembrar vocaciones y derribar estereotipos de género desde edades tempranas”, indicó.

Inspiración para futuras generaciones

La jornada incluyó actividades didácticas orientadas a despertar la curiosidad por la ciencia y la sostenibilidad, como visitas a un bus con experimentos científicos facilitado por la Universidad de Talca. Para muchos estudiantes, la experiencia abrió nuevas posibilidades vocacionales.

Por otra parte, mentoras como la ingeniera civil Miriam Monsalve destacaron la disposición de los estudiantes y el potencial transformador de este tipo de espacios. Mientras tanto, Érika Ubilla, Seremi de Energía del Maule, subrayó que la región busca posicionarse como un referente en innovación educativa con perspectiva de género, aportando al desarrollo de futuras generaciones capaces de liderar los desafíos climáticos y tecnológicos del país.

Experiencia Encuentros forma parte del programa Educa Sostenible – STEAM, una estrategia nacional que promueve la ciudadanía energética y la participación activa de estudiantes en la transición hacia energías limpias. El proyecto es impulsado por el Ministerio de Energía, la AgenciaSE, la SEREMI del Maule y la Universidad de Talca, articulando esfuerzos para fortalecer las vocaciones científicas desde una perspectiva de derechos humanos y equidad de género.