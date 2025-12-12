Chile lanza el primer libro de Latinoamérica dedicado a la Insuficiencia Ovárica Prematura
Chile presenta Los Ovarios de Catalina, el primer libro en Latinoamérica dedicado a la Insuficiencia Ovárica Prematura. La obra, impulsada por Fundación Respuestas, combina ciencia y testimonios para visibilizar una condición que afecta la salud y fertilidad de miles de mujeres.
Hace unos meses, la Fundación Respuestas y la diputada Gael Yeomans presentaron un proyecto de ley que propone declarar el 27 de noviembre como el Día Nacional de la Insuficiencia Ovárica Prematura, con el objetivo de visibilizar esta condición y sus efectos en la salud ósea, cardiovascular, cognitiva y en la fertilidad de las mujeres.
Sobre la presentación del proyecto, la directora ejecutiva de Fundación Respuestas, Isabel Farías, subrayó la relevancia de la iniciativa y su alcance regional. “Es un hito a nivel latinoamericano y, por sobre todo, lo que queremos es prevenir enfermedades complejas y además poder concientizar para que, desde una manera responsable, se aborde la Insuficiencia Ovárica Prematura”, afirmó.
Bajo este contexto, la Fundación Respuestas lanzó Los Ovarios de Catalina, el primer libro en Latinoamérica dedicado exclusivamente a la Insuficiencia Ovárica Prematura (IOP), un diagnóstico que impacta la salud reproductiva, física, emocional y cognitiva de miles de adolescentes, jóvenes y mujeres, y que aún es poco conocido en la región. La publicación es gratuita y está disponible para descarga en el sitio web de la fundación.