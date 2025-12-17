A semanas de que el presidente electo José Antonio Kast comience a delinear su gabinete y estructura de gobierno, hay algo de incertidumbre en el futuro del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Si bien desde el entorno del mandatario no se ha planteado su eliminación, las señales entregadas hasta ahora anticipan una redefinición de su rol y peso político dentro del Ejecutivo.

La principal señal en esa línea fue entregada por Martín Arrau, exjefe de campaña de Kast en segunda vuelta, quien confirmó que el próximo gobierno proyecta excluir al Ministerio de la Mujer del comité político de La Moneda, instancia donde se coordinan las decisiones estratégicas del Ejecutivo. En su lugar, se fortalecería el eje de seguridad y empleo, incorporando al Ministerio de Seguridad como parte central de esa mesa.

“Históricamente el Ministerio de la Mujer no ha estado en el comité político”, argumentó Arrau, señalando que el foco del nuevo gobierno estará puesto en prioridades como el orden público y la reactivación económica. La afirmación, aunque respaldada por precedentes de administraciones anteriores, marca un giro respecto del actual gobierno, donde la agenda de género ha tenido un rol político y simbólico relevante.

Un ministerio con una década de historia

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género fue creado en 2015, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, como una institucionalidad especializada destinada a diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas orientadas a la equidad de género y la eliminación de la discriminación contra las mujeres. Desde su puesta en marcha en 2016, el ministerio ha actuado como órgano rector, con el mandato de transversalizar el enfoque de género en el Estado y coordinar al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

Su existencia responde, además, a compromisos internacionales asumidos por Chile en materia de derechos humanos, igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres, lo que hace que cualquier modificación estructural tenga implicancias más allá del debate interno.

Hasta ahora, desde el equipo de Kast se ha insistido en que no existe un plan para cerrar el ministerio, pero sí para revisar su orientación, alcance y énfasis. En ese marco, se espera un enfoque más acotado a políticas de protección frente a la violencia, apoyo a la maternidad y fortalecimiento de la familia, dejando en segundo plano lo que el Partido Republicano ha criticado como una “agenda ideológica”.

El debate inevitablemente ha sido comparado con lo ocurrido en Argentina, donde el presidente Javier Milei disolvió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en 2023, reemplazándolo por una subsecretaría dependiente del Ministerio de Justicia. Sin embargo, en el caso chileno, expertos advierten que un escenario similar enfrentaría mayores barreras legales, políticas e institucionales, dada la estructura del Estado y el marco normativo vigente.

Por eso, la exclusión del Ministerio de la Mujer del comité político es leída como una señal política sobre las prioridades del próximo gobierno, donde la agenda de género dejaría de ocupar un rol central en la toma de decisiones estratégicas.