Día Nacional contra el Femicidio: por qué el 19 de diciembre marca la lucha contra la violencia

Este viernes 19 de diciembre se conmemora el Día Nacional contra el Femicidio, una fecha que busca mantener vigente la memoria de las víctimas, relevar la dimensión estructural de la violencia de género y reforzar la urgencia de prevenir este delito que vulnera gravemente los derechos humanos de mujeres y niñas.

La conmemoración recuerda a Javiera Neira Oportus, asesinada en 2005 por su padre cuando tenía solo seis años, en un contexto de violencia ejercida contra su madre, a quien la niña intentó defender.

Su caso se transformó en un símbolo del impacto que la violencia de género puede tener no solo en las mujeres, sino también en niñas y niños.

Fue un martes 27 de octubre de 2020, cuando el Senado respaldó de forma unánime proyecto de ley que instauró los 19 de diciembre de cada año como el “Día Nacional Contra el Femicidio”. Desde 2020, esta fecha quedó establecida oficialmente a través de la Ley Nº 21.282, con el objetivo de visibilizar el femicidio como la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres, dignificar la memoria de las víctimas y reconocer el rol histórico del movimiento feminista en la denuncia y erradicación de estas violencias en Chile.

Qué se entiende por femicidio

El concepto de femicidio fue utilizado por primera vez en 1976 por la académica Diana Russell, durante el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres en Bruselas, para nombrar el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Nombrar estos crímenes permitió comprenderlos no como hechos aislados, sino como una consecuencia directa de la violencia de género, facilitando su análisis, tipificación y visibilización a nivel global.

En Chile, esta comprensión se ha traducido en cambios legales relevantes, especialmente en la última década, orientados a reconocer las distintas formas en que se expresa esta violencia.

La Ley Gabriela y la ampliación del delito

Uno de los principales avances legislativos es la Ley Nº 21.212, conocida como Ley Gabriela, promulgada el 2 de marzo de 2020. Esta normativa amplió el concepto de femicidio, incorporando los casos en que el crimen ocurre fuera de una relación afectiva —femicidio por causa de género— y fortaleciendo la figura del femicidio íntimo, exista o no convivencia previa entre la víctima y el agresor. Además, incorporó la tipificación de la violación con femicidio.

La ley lleva el nombre de Gabriela Alcaíno Donoso, joven asesinada junto a su madre por su expareja, y fue impulsada por un proyecto parlamentario con respaldo gubernamental, con participación activa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante su tramitación.

Cifras en el país

Según datos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, hasta el 11 de julio de 2025 se registraron 153 femicidios frustrados, lo que representa un 15% menos que en igual período de 2024. Los femicidios consumados, en tanto, disminuyeron un 20%. Sin embargo, especialistas advierten que aún es temprano para hablar de una tendencia sostenida a la baja en un fenómeno que lleva más de una década con cifras preocupantes.

El Dossier Informativo Violencia contra Mujeres en Chile 2024-2025 indica que durante 2024 se registraron 132.555 casos policiales por violencia, donde 7 de cada 10 víctimas fueron mujeres y en igual proporción los agresores fueron hombres. En delitos sexuales, el 86,3% de las denuncias correspondió a mujeres, mientras que el 95,1% de los agresores fueron hombres.

A nivel territorial, regiones como Tarapacá, Aysén y Arica y Parinacota presentaron las tasas más altas de denuncias en relación con su población, coincidiendo en gran medida con las zonas con mayores tasas de femicidio.

Suicidio femicida y protección a mujeres víctimas

La Ley Antonia, promulgada en 2022 tras el caso de Antonia Barra, incorporó en la legislación chilena dos figuras penales inéditas: la inducción al suicidio y el suicidio femicida. Ambas buscan visibilizar y sancionar situaciones en que la violencia de género y el hostigamiento empujan a las víctimas a quitarse la vida.

Según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, entre 2016 y 2021 se registraron al menos nueve casos de mujeres que se quitaron la vida como consecuencia de violencia de género.

Con esta normativa, Chile reconoció la necesidad de investigar y castigar la violencia de género ejercida de manera sistemática que deriva en suicidio. La ley reconoce al agresor como responsable indirecto del suicidio —no como autor directo, pero sí como inductor—, contribuyendo a evitar la revictimización judicial de mujeres que han sufrido violencia física o psicológica de manera constante.

En agosto de 2025, se dictó la primera condena en Chile por el delito de suicidio femicida. En la región de Atacama, el Juzgado de Garantía de Copiapó condenó por primera vez a un agresor bajo la figura de suicidio femicida, incorporada en la Ley Antonia. El caso marcó un precedente en la persecución judicial de la violencia de género en el país.

Dónde pedir ayuda y denunciar