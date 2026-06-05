Waissbluth: “La segregación escolar es la base de la ruptura de la cohesión social del país”

El anuncio realizado por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública sobre una reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE) abrió un nuevo debate sobre el futuro del acceso a la educación. La propuesta busca reincorporar criterios de mérito en la selección de estudiantes y reforzar la capacidad de elección de los apoderados, una idea que fue duramente cuestionada por el ingeniero y fundador de Educación 2020, Mario Waissbluth.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler, Waissbluth rechazó la premisa planteada por el Mandatario respecto de que los padres no pueden elegir los establecimientos educacionales de sus hijos bajo el sistema actual.

“Es de un grado de falacia que me dan tiritones de solo pensarlo”, afirmó. Según explicó, los establecimientos siempre han podido definir sus proyectos educativos y son precisamente las familias quienes seleccionan los colegios a los que desean postular.

“Son los padres los que están escogiendo el modelo educativo de sus hijos, no las escuelas las que están escogiendo el modelo de los niños”, sostuvo. En esa línea, criticó el uso del concepto de “tómbola” para referirse al SAE. “La palabra tómbola es asquerosa, es funesta, porque da la impresión de que todo queda en una tómbola”, señaló.

Waissbluth defendió además el mecanismo actual de asignación de vacantes, indicando que se trata de una herramienta utilizada en distintos países y basada en modelos ampliamente validados.

“Este es un sistema que se está aplicando en Estados Unidos, en Holanda, en Inglaterra, en base a un algoritmo que mereció un premio Nobel. Entonces son puras falacias cuyo único propósito es destruir una mejora que hizo la coalición opuesta. No hay otra razón”, afirmó.

El académico centró gran parte de sus críticas en la intención de reintroducir el mérito académico como criterio de selección. A su juicio, la evidencia demuestra que existe una estrecha relación entre el rendimiento escolar y el nivel socioeconómico de los estudiantes.

“Está completamente demostrado, Mirna, que la relación entre el mérito del alumno y su nivel socioeconómico es una línea recta perfecta”, planteó.

Por ello, advirtió que un sistema que privilegie el rendimiento terminaría concentrando a estudiantes de mayores ingresos en determinados establecimientos y a alumnos de contextos más vulnerables en otros.

“Lo que tú estás haciendo, si pusieras el mérito como el único criterio de priorización, es que vas a colocar en unas escuelas los alumnos de mejor rendimiento, que generalmente son de mayor nivel socioeconómico, y en otras escuelas los de menor rendimiento, que son los de menor nivel socioeconómico”, explicó.

Según Waissbluth, uno de los principales objetivos de la reforma que creó el SAE fue precisamente reducir ese fenómeno y avanzar hacia una mayor integración dentro del sistema educativo. “Todo lo que esta reforma intentó es no lograr eso, no hacer eso, no provocar esta segregación académica y social de las escuelas de Chile”, afirmó.

El exdirector de Educación 2020 sostuvo que los cambios anunciados por el Gobierno implicarían un retroceso significativo en esa materia. “Segregar el sistema educativo chileno. Volver a segregarlo. Volver a ponerlo en el sitial número dos del mundo en cuanto a grado de segregación”, advirtió.

Para Waissbluth, las consecuencias de esa segregación exceden el ámbito educacional y tienen un impacto directo sobre la convivencia social y política del país. “Esta segregación escolar de Chile es la base de la ruptura de la cohesión social del país”, aseguró.

“El país está roto en su cohesión, en su tejido social, y una de las partes fundamentales de esta ruptura es el sistema segregador que tenemos en la escuela chilena”, concluyó.