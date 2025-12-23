Femicidio en cifras: revelan que la violencia persiste en el hogar y en las relaciones de pareja

Cada 19 de diciembre, Chile conmemora el Día Nacional contra el Femicidio, una fecha instaurada por ley en 2020 con el propósito de visibilizar la violencia de género que enfrentan las mujeres y relevar el carácter público y social de esta problemática. La jornada fue establecida mediante la Ley 21.282, tras una movilización sostenida de organizaciones de mujeres, y rinde homenaje a Javiera Neira Oportus, niña de seis años asesinada por su padre en 2005, en un contexto de violencia ejercida contra su madre.

La normativa no solo fija una fecha conmemorativa, sino que también autoriza e invita a establecimientos educacionales, organizaciones sociales y a la sociedad civil a desarrollar actividades orientadas a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como a la dignificación de la memoria de las víctimas de femicidio.

Según cifras entregadas por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a la fecha se han registrado 40 femicidios consumados y 283 femicidios frustrados en el país. Aunque el número de femicidios consumados se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, 44 en 2021, 43 en 2022, 42 en 2023 y 44 en 2024, los datos evidencian la persistencia de una violencia estructural que, en la mayoría de los casos, se desarrolla en espacios íntimos y cercanos a la vida cotidiana de las víctimas.

La violencia persiste al interior de las relaciones de pareja y los hogares

De acuerdo con la información oficial, el 47,2% de los femicidios ocurrió en el domicilio común de la víctima y el agresor, el 23,6% en la vivienda de la mujer y el 17,2% en la vía pública. Tanto en los casos consumados como en los frustrados, el hogar compartido continúa siendo el principal escenario de riesgo. Asimismo, en 2024 el 97% de los femicidios fue cometido por personas con vínculos íntimos de pareja con la víctima, lo que refuerza la alerta sobre la violencia al interior de las relaciones afectivas.

Las estadísticas también muestran que las víctimas de femicidio consumado fueron mayoritariamente mujeres chilenas jóvenes: un 36,4% tenía entre 18 y 29 años y un 34,1% entre 30 y 45 años. En el caso de los agresores, la mayor proporción se concentra entre los 30 y 45 años (45,5%). A nivel territorial, si bien el 85% de los casos ocurrió en zonas urbanas, casi un tercio de los femicidios consumados se registró en sectores rurales, lo que evidencia brechas persistentes en el acceso a protección y apoyo.

En este contexto, desde la Universidad de Santiago de Chile relevaron la importancia de esta conmemoración. “Este día busca visibilizar una de las expresiones más extrema de violencia contra las mujeres que es el femicidio y además dignificar la memoria de las víctimas”, comentó Johanna Chacón, directora de Género, Diversidad y Equidad de la casa de estudios, quien destacó el valor de la jornada como un espacio de reflexión en torno a esta problemática.

“Si bien en el país hemos avanzado en materia de erradicación de la violencia contra la mujer, tenemos el desafío de avanzar en la prevención dado que estos espacios se construyen socialmente en este tipo de espacios”, sostuvo la autoridad académica.