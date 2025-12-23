Por primera vez una mujer es reconocida como “Maestra de la Medicina Reproductiva Chilena”

En un hito para la medicina reproductiva nacional, la doctora María Cecilia Fabres se convirtió en la primera mujer en recibir el reconocimiento de “Maestra de la Medicina Reproductiva Chilena”, distinción otorgada por la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva (SOCMER) a profesionales con una trayectoria consolidada y un impacto significativo en la especialidad.

El nombramiento marca un antes y un después en la historia de la medicina reproductiva en Chile. Hasta ahora, este reconocimiento no había sido otorgado a una mujer, lo que refuerza el carácter simbólico y profesional del premio recibido por la gineco-obstetra, quien integra la Unidad de Medicina Reproductiva de Clínica Las Condes.

La distinción fue entregada durante la última reunión anual de la SOCMER, instancia en la que un comité evaluador reconoció la trayectoria, el liderazgo y los aportes sostenidos de la Dra. Fabres al desarrollo de esta área médica en el país.

Más de tres décadas de aportes a la reproducción asistida

Durante más de 30 años, la Dra. Fabres ha contribuido al desarrollo e implementación de técnicas de reproducción asistida en Chile, permitiendo que miles de parejas y familias accedan a tratamientos cada vez más seguros, efectivos y personalizados.

Su trabajo ha sido clave en la evolución de una especialidad que ha experimentado importantes avances científicos y tecnológicos en las últimas décadas.

Este reconocimiento pone en valor no solo su labor clínica, sino también su rol en la formación de nuevos especialistas y en la investigación, pilares fundamentales para el crecimiento de la medicina reproductiva a nivel nacional.

Un premio que destaca el trabajo colaborativo

En la misma ceremonia, la SOCMER también reconoció al jefe de Medicina Reproductiva de Clínica Las Condes, el doctor Emilio Fernández, en un premio conjunto que relevó el trabajo colaborativo de ambos profesionales y su impacto en el desarrollo de la especialidad.

La distinción otorgada por la SOCMER busca visibilizar trayectorias que han marcado la historia de la medicina reproductiva chilena, y en este caso, subraya además el avance hacia un mayor reconocimiento del liderazgo femenino en áreas altamente especializadas de la medicina.

Con este hito, la doctora María Cecilia Fabres no solo consolida su legado profesional, sino que también abre un nuevo capítulo en la historia de la medicina reproductiva en Chile.