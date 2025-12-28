Estudiante chilena es elegida como Embajadora ALMA 2026: un hito para la astronomía nacional

Por primera vez en la historia, una estudiante chilena fue elegida como Embajadora ALMA, un reconocimiento que busca fortalecer la formación científica y el acceso a la astronomía de alto nivel. Se trata de Carla Cornil-Baïotto, investigadora en formación del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso, quien representará a Chile durante 2026.

La selección fue realizada por el North American ALMA Science Center (NAASC), entidad que coordina el programa de Embajadores ALMA, iniciativa orientada a apoyar y capacitar a comunidades científicas locales en el uso del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), uno de los radiotelescopios más importantes del mundo.

Desde la Universidad de Valparaíso destacaron que Cornil-Baïotto será la primera estudiante chilena en desempeñar el rol de ALMA Ambassador, en una convocatoria que, en su edición número 13, recibió un número excepcionalmente alto de postulaciones a nivel internacional. En total, seis investigadoras fueron seleccionadas para el período 2026.

¿Qué es el programa de Embajadores ALMA?

Según explica el National Radio Astronomy Observatory (NRAO), el programa de Embajadores ALMA tiene como objetivo fortalecer las capacidades científicas en distintas regiones, mediante la formación práctica en preparación de propuestas de observación, análisis de datos y uso de las herramientas asociadas a ALMA.

En ese contexto, los embajadores cumplen un rol clave como puente entre la comunidad científica local y la infraestructura astronómica internacional, liderando talleres, capacitaciones y espacios de aprendizaje colaborativo.

El rol de Carla Cornil-Baïotto en 2026

Durante su periodo como Embajadora ALMA, Carla Cornil-Baïotto será la representante para Chile y estará a cargo de liderar talleres destinados a la comunidad astronómica nacional, enfocados en la preparación de propuestas de observación y procesos de formación vinculados al uso de ALMA.

La investigadora cursa actualmente un doctorado en astrofísica en el Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso y forma parte del Núcleo Milenio de Galaxias (Mingal), consolidando una trayectoria académica que hoy suma este reconocimiento internacional.

En declaraciones recogidas por la Universidad de Valparaíso, Cornil-Baïotto valoró el impacto del programa y su significado personal. “Los Embajadores ALMA me inspiraron y ahora quiero hacer lo mismo por mi comunidad”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de la representación y la formación temprana en ciencia. “Como mujer joven que cursa un doctorado, quiero mostrar a mis colegas más jóvenes que cualquier estudiante puede diseñar con éxito su propio proyecto”, agregó.

A través de este rol, se espera que más estudiantes e investigadores accedan a herramientas de alto nivel, fortaleciendo el desarrollo científico y la colaboración internacional desde el país.