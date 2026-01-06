Gloria Ana Chevesich hace historia y asume como la primera presidenta de la Corte Suprema de Chile

Este martes 6 de enero, Gloria Ana Chevesich asumió la presidencia de la Corte Suprema para el bienio 2026–2027, marcando un hito histórico: será la primera mujer en encabezar el máximo tribunal judicial de Chile. Elegida en votación unánime por el pleno del tribunal hace algunas semanas, Chevesich sucederá al actual presidente, Ricardo Blanco, y liderará la Suprema durante los años 2026 y 2027, en un periodo donde la justicia enfrenta desafíos complejos en un país que ha transitado por diversas olas migratorias, transformaciones sociales y reformas institucionales.

Abogada de la Universidad de Chile, Chevesich construyó una sólida trayectoria judicial de casi cuatro décadas. Ingresó al Poder Judicial en junio de 1986 como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago. En 1995, dio el salto a la Corte Suprema, donde llegó a desempeñarse como relatora del Pleno. En 2002 juró como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que presidió en 2013.

Su gestión en esa entidad estuvo marcada por un fuerte énfasis en modernización y acceso a la justicia. Según destacan desde el Poder Judicial, durante ese periodo “creó una Unidad Especial de Tablas para ordenar la tramitación de las causas que se ven en el tribunal de alzada y fortaleció el trabajo de la Unidad de Recursos de Protección”. También impulsó cambios tecnológicos clave: “estableció la tramitación vía portal web de los recursos de protección presentados en contra de las isapres por alza en planes de salud y estableció un sistema de entrega digital de cheques para el cobro de costas”.

En agosto de 2013 fue nombrada ministra de la Corte Suprema, convirtiéndose en la octava mujer en integrar el máximo tribunal, y la octava de un total de ocho magistradas que, hasta entonces, habían alcanzado ese cargo.

Chevesich combinó su labor jurisdiccional con roles administrativos de alto impacto. Integró la “la Cuarta Sala Laboral o Mixta” y participó activamente en la gestión institucional como miembro del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en cuatro bienios y como parte del Comité de Personas entre 2022 y 2023.

Su perfil comunicacional también rompió barreras: fue la primera vocera de la Corte Suprema entre 2019 y 2022. Además, tuvo un rol protagónico durante la pandemia, coordinando decisiones críticas y liderando procesos de adaptación institucional. En ese contexto, condujo las gestiones relacionadas con “los cambios derivados de la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, la Ley de Monitoreo Telemático en Casos de Violencia Intrafamiliar, entre otras materias”.

Con su llegada a la presidencia de la Corte Suprema, Chevesich no solo inaugura un nuevo ciclo en la historia del Poder Judicial chileno, sino que encarna la consolidación de un liderazgo que ha puesto en el centro la eficiencia, la modernización y la protección de derechos en momentos clave para el país.