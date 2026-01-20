Incendios forestales: cómo la emergencia en Ñuble y Biobío impacta la salud sexual y reproductiva

Chile atraviesa una compleja emergencia debido a los incendios forestales activos en la zona centro-sur del país, específicamente en las regiones de Ñuble y Biobío.

Lamentablemente, estos siniestros de gran magnitud han provocado, al cierre de esta nota, al menos 20 personas fallecidas y más de 30.000 hectáreas consumidas por el fuego.

Las consecuencias han sido devastadoras para miles de personas, muchas de las cuales han quedado sin vivienda, sin acceso a alimentos, agua potable ni artículos personales básicos.

Desde Aprofa, organización experta en salud sexual y reproductiva en Chile, con más de 60 años de trayectoria, advierten que este tipo de catástrofes afecta, entre otras aristas, directamente el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

En ese sentido, nuevamente las mujeres y personas con capacidad de menstruar, embarazadas, niñas y niños y personas mayores, son las más afectadas.

“No contar con servicios básicos interfiere directamente en la salud de las personas. La falta de insumos para la gestión menstrual, pañales para personas mayores y niños y niñas, jabón para la higiene personal, agua potable y otros elementos esenciales vulnera el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, así como de otros derechos fundamentales”, señalan.

Asimismo, desde la organización sin fines de lucro enfatizan que las catástrofes conllevan importantes secuelas físicas, emocionales y psicológicas. “El estrés provocado por estas situaciones puede alterar el funcionamiento del cuerpo, manteniéndolo en un estado constante de alerta. En personas que menstrúan, por ejemplo, esto puede afectar el ciclo menstrual y la percepción corporal, generando mayor malestar e incertidumbre en un contexto ya marcado por la vulnerabilidad”.

Salud sexual y reproductiva en contextos de emergencia

Incorporar la salud sexual y reproductiva en la respuesta ante emergencias no es un aspecto secundario, sino una necesidad básica. Garantizar insumos, atención oportuna y espacios seguros permite resguardar la dignidad, la salud y los derechos de las personas afectadas, especialmente en contextos donde la crisis profundiza desigualdades preexistentes.

Las profesionales de Aprofa señalan como estas tragedias pueden afectar la vida de las personas en diferentes ámbitos:

Uso de métodos anticonceptivos

Si utilizas métodos anticonceptivos de uso diario, como las pastillas anticonceptivas, es importante intentar mantener la rutina diaria. En caso de que pierdas tus pastillas o no puedas tomarlas con normalidad, reinicia su uso lo antes posible. Además, si suspendes otros métodos hormonales, como la inyección, el anillo vaginal o el parche, se recomienda utilizar en las relaciones sexuales, métodos de barrera, como el condón, durante este período de irregularidad. Una vez que la situación se normalice, es importante consultar con una matrona o ginecóloga para recibir orientación y retomar el método más adecuado.

Gestión menstrual

En contextos de emergencia, donde el acceso al agua puede ser limitado, se recomienda utilizar métodos de gestión menstrual que no requieran grandes cantidades de agua, como toallas higiénicas o tampones. Esto permite mantener una adecuada higiene y cuidado personal en situaciones de catástrofe. El uso de toallas húmedas, puede ser un gran aliado, pero en la medida de lo posible, hay que elegir las que tengan más porcentaje de agua, sobre otros componentes como perfumes o jabones.

Embarazo

Las personas embarazadas, en postparto o en período de lactancia requieren especial cuidado durante una catástrofe. Es fundamental mantener los controles de salud cuando sea posible y buscar atención médica ante cualquier síntoma de alerta. Siempre que se pueda, deben permanecer alejadas del humo, las cenizas y los espacios inseguros.

Violencia de género

Las situaciones de catástrofe pueden aumentar el riesgo de violencias basadas en género. Si estás viviendo una situación de riesgo, busca apoyo en redes comunitarias, equipos de salud o servicios de atención disponibles en tu territorio.