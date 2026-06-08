“Un torpedo a la confianza del Poder Judicial”: Los dardos de la Fiscalía contra Sabaj y Hermosilla

Este lunes fue la formalización de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y del abogado Luis Hermosilla, en el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tras revelarse los chats que mantenían ambos, en una investigación derivado del denominado “Caso Audios” o Hermosilla.

En la audiencia, a través de la fiscalía regional de Valparaíso, representada por los fiscales de la Unidad Anticorrupción, Claudio Rebeco y Paola Castiglione, el Ministerio Público comunicó los cargos en contra de la removida magistrada por los delitos de cohecho, prevaricación judicial y revelación de secreto. En el caso de Luis Hermosilla, se lo imputa por cohecho.

La relación entre Hermosilla y Sabaj, según el Ministerio Público, se habría desarrollado a partir de la postulación de la jueza al cargo de ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Durante este trámite la exmagistrada habría solicitado ayuda al abogado para intervenir con altas autoridades de gobierno en su nombramiento, entre ellas, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y Hernán Larraín.

A partir de esta solicitud –cómo ha sido la tónica en varios nombramientos judiciales–, la elección de Sabaj tuvo como contraparte una serie de “retribuciones” realizadas a favor de Hermosilla, en distintas causas donde el abogado tenía interés profesional y político, dado su trabajo como asesor jurídico del Ministerio del Interior durante el segundo gobierno de Piñera.

A su vez, la exmagistrada solicitó al abogado diversas gestiones para favorecer el nombramiento de otros postulantes a cargos dentro del poder judicial, como los ascensos de Ana María Hernández a fiscal judicial titular y Alejandro Aguilar como ministro titular de la Corte de Apelaciones de Santiago.

La formalización del día de hoy, según detalló el fiscal Claudio Rebeco, representa un “acuerdo de reciprocidad” entre el abogado Luis Hermosilla y la exmagistrada Verónica Sabaj, a partir de un pacto que habría operado como un verdadero “torpedo en contra de la confianza del Poder Judicial”, apuntó el fiscal jefe de la URAC.

Caso Dominga

El caso fue analizado judicialmente a través de varios hechos relevantes. El primero de ellos se refiere a un “acuerdo implícito de retribución”, ocurrido en octubre de 2021, cuando la entonces magistrada Sabaj aconsejó a Luis Hermosilla, asesor del ministerio del Interior de la época, en la definición de una estrategia jurídica por el denominado caso Dominga.

Según la Fiscalía, Sabaj habría colaborado en la elaboración de un recurso de amparo en favor del entonces Presidente Sebastián Piñera, mejorando su “estructura y redacción”.

Según se expuso en la formalización, la exjueza incluso le pidió a Hermosilla “un pendrive para trabajar encima”, solicitándole expresamente al abogado que no le enviara ningún documento por correo electrónico. “Nada por correo”, le escribió Sabaj el 12 de octubre de 2021.

Pese a que el recurso de amparo no fue presentado, los argumentos del Ministerio Público apuntan a que la conducta de Sabaj habría atentado contra los principios de “imparcialidad judicial”, debido a que en caso de haberse presentado el documento habría recaído bajo su propia jurisdicción, en su calidad de jueza del tribunal llamado a conocer el caso en primera instancia.

Prisión preventiva Héctor Espinoza

En otra ocasión, a fines de octubre de 2021, Verónica Sabaj le entregó consejos a Luis Hermosilla respecto a la “oportunidad y forma” de la interposición de un recurso de Apelación que preparaba el abogado en la defensa de Héctor Espinoza, buscando modificar la prisión preventiva del exdirector de la PDI, condenado a fines de 2025 por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

Además de lo anterior, Sabaj habló con el abogado integrante de la sala, Jorge Benítez Urrutia, para recomendarle a Luis Hermosilla, manifestándole que se trataba de una buena persona, “cercana a ella”, buscando influenciar al abogado integrante de la sala. Benítez terminó por votar a favor del recurso de apelación, revocando con su voto la prisión preventiva en contra de Espinoza.

Recusación de Juez Urrutia

La entonces magistrada Verónica Sabaj, entre marzo y abril de 2022, interfirió en una causa que buscaba recusar al Juez Daniel Urrutia, en una causa en contra del exPresidente Sebastián Piñera por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, incumpliendo su deber de “informar su falta de imparcialidad para conocer del asunto”. Esta actitud, según interpreta la fiscalía, se materializó debido a su estrecha amistad con Luis Hermosilla, quien formaba parte del equipo jurídico del ministerio del Interior, junto al abogado Samuel Donoso.

La participación de Sabaj en el caso se remite a varios hechos imputados por el Ministerio Público, entre ellos, la intención de que la recusación fuera asignada a su sala, anticipando su voto a favor de la acusación que buscaba inhabilitar al magistrado, y haciéndose cargo de la “redacción del fallo que acogió la recusación”.

En todos estos casos, señaló la fiscalía durante la formalización, “Sabaj obró en perjuicio del juez Daniel Urrutia (recusado) y del querellante Luis Mariano Rendón, quien manifestó por escrito su oposición a la recusación solicitada por su contraparte”. Esta actitud, agrega el Ministerio Público, reflejaría la afinidad política y estrecha familiaridad con Luis Hermosilla.

“A (Daniel Urrutia) quiero hacerle el mayor daño posible”, le comentó Hermosilla a Sabaj en un mensaje de WhatsApp enviado en 2021.

La entonces magistrada no desconoce su afinidad política con el gobierno de Sebastián Piñera –“soy de derecha”, plantea en varias ocasiones en los chat– y hace patente su animadversión respecto al accionar judicial del magistrado Daniel Urrutia, “por sus opiniones y resoluciones” en contra de Carabineros y el gobierno del fallecido mandatario, sugiriendo que la fórmula jurídica más eficiente para sacar a Urrutia del camino era a través de recusaciones.

Causas disciplinarias

La exmagistrada también habría incurrido en la vulneración de su deber de reserva, respecto a diversos acuerdos adoptados por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el marco de algunos procesos disciplinarios que reveló al abogado Luis Hermosilla, de acuerdo al “pacto de retribución” que ambos tenían como forma de proceder judicialmente.

En abril de 2022, la exjueza reveló a Luis Hermosilla detalles de un acuerdo del pleno, contándole sobre la instrucción de una nueva investigación sumaria para determinar la responsabilidad disciplinaria de la jueza María Villaroel Gallardo, cuya defensa estaba en manos del abogado que trabajaba para el gobierno.

Posteriormente, Sabaj le anticipa a Luis Hermosilla la propuesta de sobreseimiento de la jueza Mónica Jeldres y la reposición del sumario administrativo a la fase de instrucción. Poco después, la magistrada vuelve a informar al abogado sobre el resultado de la votación adoptada por el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, antes de la notificación formal correspondiente, donde se aprueba la absolución de la jueza Villaroel.