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Kast sí se reunió con Peter Thiel: Presidencia confirma cita y cierra puerta a la transparencia PAÍS Fotos: AgenciaUNO/EFE

Kast sí se reunió con Peter Thiel: Presidencia confirma cita y cierra puerta a la transparencia

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Gobierno admitió que el encuentro con el magnate tecnológico y fundador de Palantir ocurrió en La Moneda, pero invocó la privacidad de las comunicaciones del Presidente para mantener bajo reserva el contenido de la conversación.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Moneda confirmó, a través de un oficio enviado al diputado Gonzalo Winter, que el presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión con el magnate tecnológico Peter Thiel en Palacio. Sin embargo, el Gobierno se negó a revelar los temas abordados, argumentando que se trata de comunicaciones protegidas por la Constitución y que el Mandatario no está sujeto a la Ley del Lobby. La respuesta desató nuevas críticas de Winter, quien acusó falta de transparencia y exigió conocer el contenido de una cita con uno de los empresarios más influyentes del mundo en IA, datos y vigilancia.
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La reunión existió. Tras semanas de especulaciones y luego de un oficio presentado por el diputado Gonzalo Winter (FA), el Gobierno confirmó oficialmente que el Presidente José Antonio Kast sostuvo un encuentro en La Moneda con el multimillonario tecnológico Peter Thiel. Sin embargo, la administración optó por mantener bajo reserva el contenido de la conversación.

La respuesta quedó plasmada en un oficio firmado por el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, fechado el 8 de junio. En el documento, enviado a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo reconoce que la cita efectivamente se realizó en el Palacio de La Moneda y asegura que tuvo un carácter “breve” y “meramente protocolar”.

Pero ahí termina la transparencia. El Gobierno rechazó informar qué materias se abordaron durante el encuentro, argumentando que se trata de asuntos propios del Presidente de la República protegidos por la garantía constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Además, recordó que el Mandatario no está sujeto a las obligaciones de registro contempladas en la Ley del Lobby.

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La respuesta deja abiertas precisamente las interrogantes que motivaron el oficio de Winter. La visita de Thiel a Chile estuvo rodeada de hermetismo y coincidió con una serie de reuniones reservadas con figuras de la derecha chilena, entre ellas Johannes Kaiser y José Piñera.

Fue el propio Kaiser quien reveló posteriormente que el fundador de Palantir Technologies manifestó interés en explorar inversiones ligadas a la minería en Chile y Argentina. Bajo esa luz, la confirmación de una reunión en La Moneda adquiere una dimensión adicional, considerando que Thiel no solo es uno de los empresarios más influyentes del mundo tecnológico, sino también un actor con intereses crecientes en el Cono Sur.

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Tras conocerse la respuesta del Ejecutivo, Winter acusó falta de transparencia. “Es oficial: el presidente Kast sí se juntó con Peter Thiel en La Moneda. El Gobierno lo ha confirmado a través de nuestro oficio”, escribió en X. Acto seguido cuestionó que La Moneda se negara a informar “lo más importante”: las razones del encuentro y los temas discutidos.

El parlamentario apuntó además al perfil político del empresario estadounidense, conocido por sus inversiones en inteligencia artificial, análisis masivo de datos y tecnologías de vigilancia. “¿Qué tiene que conversar el Presidente de Chile con alguien que ha dicho reiteradamente que la libertad y la democracia son incompatibles?”, emplazó.

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La incógnita persiste. El Gobierno admite que la reunión ocurrió, pero mantiene bajo siete llaves el contenido de una conversación entre el Presidente de la República y uno de los hombres más poderosos e influyentes del ecosistema tecnológico global. Para la oposición, esa explicación no basta. Y para La Moneda, por ahora, no habrá más detalles.

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