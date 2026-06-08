Kast sí se reunió con Peter Thiel: Presidencia confirma cita y cierra puerta a la transparencia

La reunión existió. Tras semanas de especulaciones y luego de un oficio presentado por el diputado Gonzalo Winter (FA), el Gobierno confirmó oficialmente que el Presidente José Antonio Kast sostuvo un encuentro en La Moneda con el multimillonario tecnológico Peter Thiel. Sin embargo, la administración optó por mantener bajo reserva el contenido de la conversación.

La respuesta quedó plasmada en un oficio firmado por el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, fechado el 8 de junio. En el documento, enviado a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo reconoce que la cita efectivamente se realizó en el Palacio de La Moneda y asegura que tuvo un carácter “breve” y “meramente protocolar”.

Pero ahí termina la transparencia. El Gobierno rechazó informar qué materias se abordaron durante el encuentro, argumentando que se trata de asuntos propios del Presidente de la República protegidos por la garantía constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Además, recordó que el Mandatario no está sujeto a las obligaciones de registro contempladas en la Ley del Lobby.

La respuesta deja abiertas precisamente las interrogantes que motivaron el oficio de Winter. La visita de Thiel a Chile estuvo rodeada de hermetismo y coincidió con una serie de reuniones reservadas con figuras de la derecha chilena, entre ellas Johannes Kaiser y José Piñera.

Fue el propio Kaiser quien reveló posteriormente que el fundador de Palantir Technologies manifestó interés en explorar inversiones ligadas a la minería en Chile y Argentina. Bajo esa luz, la confirmación de una reunión en La Moneda adquiere una dimensión adicional, considerando que Thiel no solo es uno de los empresarios más influyentes del mundo tecnológico, sino también un actor con intereses crecientes en el Cono Sur.

Tras conocerse la respuesta del Ejecutivo, Winter acusó falta de transparencia. “Es oficial: el presidente Kast sí se juntó con Peter Thiel en La Moneda. El Gobierno lo ha confirmado a través de nuestro oficio”, escribió en X. Acto seguido cuestionó que La Moneda se negara a informar “lo más importante”: las razones del encuentro y los temas discutidos.

El parlamentario apuntó además al perfil político del empresario estadounidense, conocido por sus inversiones en inteligencia artificial, análisis masivo de datos y tecnologías de vigilancia. “¿Qué tiene que conversar el Presidente de Chile con alguien que ha dicho reiteradamente que la libertad y la democracia son incompatibles?”, emplazó.

Es oficial: el presidente Kast SÍ se juntó con Peter Thiel en La Moneda. El gobierno lo ha confirmado a través de nuestro oficio. Sin embargo, se negaron a transparentar lo más importante: ¿por qué se reunieron y qué temas se conversaron? Estamos hablando de uno de los… pic.twitter.com/VhCecpb2uq — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) June 8, 2026

La incógnita persiste. El Gobierno admite que la reunión ocurrió, pero mantiene bajo siete llaves el contenido de una conversación entre el Presidente de la República y uno de los hombres más poderosos e influyentes del ecosistema tecnológico global. Para la oposición, esa explicación no basta. Y para La Moneda, por ahora, no habrá más detalles.