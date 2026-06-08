Tribunal rechaza cárcel para Sabaj y Hermosilla pese a acusaciones de corrupción judicial

La justicia descartó este lunes la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y decretó arresto domiciliario total para la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y arresto domiciliario nocturno para el abogado Luis Hermosilla, en el marco de la investigación derivada del denominado Caso Audio.

La decisión fue adoptada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago tras la formalización de ambos imputados. Mientras el Ministerio Público buscaba la cautelar más gravosa para Sabaj y arresto domiciliario total para Hermosilla, los querellantes solicitaron medidas menos intensas, criterio que finalmente acogió el tribunal.

La exmagistrada enfrenta cargos por cohecho, prevaricación judicial y revelación de secreto, mientras que Hermosilla fue formalizado por soborno. La investigación sostiene que ambos mantuvieron una relación de favores mutuos vinculada al nombramiento de Sabaj como ministra de Corte y a posteriores actuaciones judiciales que habrían beneficiado al abogado.

Tras la audiencia, el defensor de Sabaj, Isidro Solís, afirmó que su representada reconoce haber mantenido comunicaciones impropias con Hermosilla, aunque descartó que dichas conductas constituyan delitos. “Los hechos relativos a las comunicaciones están reconocidos. La discusión será sobre la calificación jurídica de esos actos”, sostuvo.

Por su parte, el fiscal anticorrupción Claudio Rebeco valoró que el tribunal estimara acreditados antecedentes suficientes respecto de los delitos de prevaricación judicial y revelación de secreto. Si bien señaló que la jueza manifestó dudas sobre algunos elementos necesarios para configurar el cohecho, destacó que la resolución reconoce la gravedad de los hechos investigados.

Rebeco explicó además que la decisión de no decretar prisión preventiva en contra de Sabaj estuvo influida por antecedentes personales y familiares expuestos durante la audiencia, entre ellos el cuidado de una hija menor de edad. El tribunal fijó un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación.

Según la tesis de la Fiscalía, el origen del caso se remonta a 2020, cuando Sabaj postuló a un cargo en la Corte de Apelaciones de Santiago y habría solicitado a Hermosilla realizar gestiones ante autoridades del gobierno de Sebastián Piñera para respaldar su nombramiento. A cambio, sostiene la acusación, la entonces jueza intervino posteriormente en asuntos de interés profesional, político o personal para el abogado.