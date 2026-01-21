Entre apoyos y cuestionamientos: las reacciones a la llegada de Marín al Ministerio de la Mujer

La noche de este martes el presidente electo, José Antonio Kast, presentó a los ministros que conformarán el gabinete que lo acompañará el próximo 11 de marzo cuando asuma la presidencia de Chile.

Ente alguno de los nombres que más destacan de este gabinete son: Claudio Alvarado en el ministerio del Interior; Jorge Quiroz, en el ministerio de Hacienda; Fernando Rabat, en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Fernando Barros, en el ministerio de Defensa Nacional y Trinidad Steinert, en el ministerio de Seguridad.

Sin embargo, un nombre que no pasó desapercibido fue el de Judith Marín. La más joven de este gabinete será la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género.

Su nombramiento representa un cambio significativo respecto a la agenda que hasta ahora ha impulsado la cartera, especialmente bajo la administración con un enfoque de género progresista como el que llevado Antonia Orellana, actual ministra de la Mujer.

La elección de Marín no ha estado exenta de polémicas y repercusiones de diversos actores políticos.

La secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC) es una férrea opositora al aborto en tres causales y de devota de la religión evangélica. Es más, en 2017, cuando -tras casi dos años y medio de tramitación- la Ley de Aborto entraba en tierra derecha para ser votada en el Senado, un grupo de jóvenes evangélicos irrumpió en las tribunas, rezando y cantando en oposición a la ley. En medio de ese grupo, se encontraba Marín, quien sostenía un cartel de gran tamaño que decía: “Vuélvete a Cristo”.

Las críticas por nombramiento de Marín en ministerio de la Mujer

Posterior al nombramiento de Marín en una de las carteras mas progresistas, las reacciones no tardaron en llegar. Las críticas se hicieron sentir por diferentes actores del mundo político y social, especialmente desde la centroizquierda y movimientos feministas, quienes advierten posibles retrocesos en la agenda de igualad y derechos reproductivos.

Una de las primeras en realizar una crítica fue la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio), quien escribió en X (ex Twitter) que “el Ministeria de la Mujer y Equidad de Género queda en manos del Partido Social Cristiano, la derecha más conservadora”. Además, alertó que estarán alerta y vigilantes ante posibles retrocesos en derechos de mujeres y diversidad sexuales.

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género queda en manos del Partido Social Cristiano, la derecha más conservadora. Estaremos alertas, no vamos a permitir retrocesos en derechos para las mujeres y diversidades sexuales. Muy mala señal, al parecer Kast no cumplirá su… — Emilia Schneider (@emischneiderv) January 21, 2026

Por otro lado, la diputada Francisca Bello (Frente Amplio) sostuvo que “este nombramiento deja señales que generan alerta sobre todo respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. Además, expresó que Marín es “abiertamente contra el aborto”. En la misma línea, Ana María Gazmuri (Acción Humanista) criticó el nombramiento recordando que se puso al frente del ministerio a “quien quería eliminar dicho ministerio”, calificando la decisión de “improvisación y falta de liderazgos sólidos”.

Quien fue aún más tajante fue la diputada Javiera Morales (Frente Amplio), quien expresó que “Chile es un Estado laico desde hace un siglo. Por eso la designación de Judith Marín como Ministra de la Mujer es una burla para las mujeres. Tendremos una ministra anti derechos, que quiere hacernos retroceder en el aborto y que no cree necesario su propio ministerio”.

Tendremos una ministra anti derechos, que quiere hacernos retroceder en el aborto y que no cree necesario su propio ministerio. Como… https://t.co/cxFvZJh02i — Javiera Morales Alvarado (@javimoralesalva) January 21, 2026

Las críticas realizadas por este sector se deben a la posición ideológica de Marín, quien se ha manifestado contraria a la ideología de género y al aborto. Postura alineada con la línea política de su partido y su fe religiosa. Además, ha manifestado la posibilidad de cuestionar la existencia o configuración del ministerio de la Mujer.

En una entrevista fue consultada sobre si el ministerio “funciona de manera efectiva”, donde declaró que se debería evaluar su continuidad, su fusión o redirección. “Evaluar de qué forma seguimos manteniendo este sello de la mujer que es sumamente relevante. A veces fusionar es un buen concepto a utilizar, más que eliminar”, comentó.

La defensa desde el nuevo oficialismo

A pesar de las repercusiones, no todos los comentarios y reacciones han sido críticos. Voces dentro de la futura administración y sectores afines al futuro gobierno han defendido el nombramiento de Marín.

Uno de ellos fue el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien le respondió a la diputada Schneider en sus redes sociales.”“No sea machista. El ministerio queda en manos de Judith Marín, una mujer con una destacada carrera para sus 30 años. Conoce las necesidades de millones de mujeres, que suelen ser omitidas por agendas elitistas del FA”.

No sea machista. El ministerio queda en manos de Judith Marin, una mujer con una destacada carrera para sus 30 años Judith estudió en La Pintana y fue concejal de San Ramón. Conoce las necesidades de millones de mujeres, que suelen ser omitidas por agendas elitistas del FA https://t.co/efciWYi6zJ — Ivan Poduje (@ipoduje) January 21, 2026

Asimismo, parlamentarios del sector han defendido la elección como una expresión de una “mirada diferente” sobre lo que es el feminismo y las políticas de género, expresando que Marín representa a mujeres que sienten que el feminismo tradicional e institucional no las representa. Francesa Muñoz, diputada del PSC, también defendió la designación de Marín. “Grande Judith Marin, solo su nombramiento, dejo en evidencia a la izquierda intolerante totalitaria y peligrosa. Chile despertó. Las mujeres evangelicas somos el 20% de la Poblacion, podemos votar, opinar y gobernar”, expresó en X.

Grande Judith Marin, solo su nombramiento, dejo en evidencia a la izquierda intolerante totalitaria y peligrosa. Chile despertó. Las mujeres evangelicas somos el 20% de la Poblacion, podemos votar, opinar y gobernar. Somos Ciudadanas de Primera igual que todas las mujeres… — FRANCESCA MUÑOZ 🆘 🇨🇱 DIPUTADA DISTRITO 20 (@FrancescaD20Dip) January 21, 2026

Uno de los parlamentarios que se refirió a la designación de Marín fue Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), quien destacó positivamente su nombramiento dentro del nuevo gabinete. “Me parece muy bien, por lo menos vamos a tener a una persona en el Gabinete que efectivamente ve a las mujeres desde todos los ángulos y no solamente como fuerza laboral”, afirmó el excandidato presidencial a Canal 24 Horas.

Expectativas y tensión marcan una nueva etapa en política de género

El nombramiento de Marín llega en un contexto político y social profundamente divido respecto al rol de las políticas de género en nuestro país. Esto luego de años en que la cartera se consolidó como un eje principal de la agenda pública.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, también se hizo presente en manifestar buenos deseos para la futura ministra de la cartera. A través de sus redes sociales escribió: “Éxito a la futura ministra del @MinMujeryEG Judith Marín en su gestión. Por nuestra parte cuente desde ya con toda la colaboración para hacer un traspaso ordenado para dar continuidad a temas tan importantes como la implementación de la #LeyIntegral”.

Éxito a la futura ministra del @MinMujeryEG Judith Marín en su gestión. Por nuestra parte cuente desde ya con toda la colaboración para hacer un traspaso ordenado para dar continuidad a temas tan importantes como la implementación de la #LeyIntegral. — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) January 21, 2026

Bajo este sentido, las expectativas y la presión serán altas. Diversos grupos feministas y de derechos humanos han prometido supervisar y estar alerta frente a las medidas y leyes claves relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos así como las leyes de protección de las mujeres y diversidades sexuales.

Por otro lado, desde su sector, los respaldos a Marín destacan una mirada enfocada en la familia tradicional y en la atención de las vulnerabilidades sociales desde una óptica conservadora y comunitaria.

Su arribo a La Moneda para encabezar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género abre una nueva etapa en la política de género en Chile, que obliga a aliados y detractores a redefinir expectativas sobre el rumbo que tomarán asuntos clave como la igualdad, los derechos reproductivos y la inclusión social.