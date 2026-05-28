Chile es anfitrión de cumbre internacional contra el crimen organizado

Chile es anfitrión de la cumbre “Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, instancia impulsada por la cancillería y en la que se reúnen representantes de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador para coordinar acciones conjuntas frente al avance del narcotráfico y las redes criminales en la región.

El encuentro se desarrolla en el Salón O’Higgins del Ministerio de Relaciones Exteriores y cuenta con la participación de ministros de Relaciones Exteriores y autoridades de seguridad de los países convocados. La cita es liderada por el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, quien al inicio destacó la necesidad de fortalecer la cooperación regional frente a delitos que operan sin fronteras.

Durante la reunión, las delegaciones abordarán mecanismos de coordinación para enfrentar fenómenos como el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos y la expansión de organizaciones criminales transnacionales. La instancia también buscó avanzar en acuerdos concretos y medibles entre los países participantes.

En el marco de la cumbre, el canciller Pérez Mackenna afirmó que “ningún país puede enfrentar por sí solo un fenómeno de esta magnitud”, subrayando que la respuesta frente al crimen organizado requiere cooperación internacional permanente entre los Estados de la región.

“El propósito de esta reunión es reconocer que estamos ante un problema común y por tanto necesitamos consensuar una base política que permita encauzar un trabajo coordinado entre nuestras cancillerías, nuestros ministerios a cargo de la seguridad pública y nuestras entidades técnicas relacionadas con la lucha contra la delincuencia organizada transnacional”, agregó.

Según explicó, la convocatoria responde al aumento de la violencia asociada al crimen organizado en América Latina y a la necesidad de fortalecer el intercambio de información, coordinación policial y estrategias comunes de seguridad.

La cumbre fue presentada además como una señal del interés de Chile por asumir un rol activo en la coordinación regional en materia de seguridad y combate al crimen organizado transnacional.