Biopsia mamaria asistida por vacío: diagnóstico preciso y mínimamente invasivo en Chile

El cáncer de mama continúa siendo una de las principales amenazas para la salud de las mujeres en Chile. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud y del Observatorio Mundial del Cáncer, durante 2022 se registraron 1775 defunciones por esta causa, lo que la convierte en la principal causa de muerte por neoplasias malignas en la población femenina.

Ante este panorama, la detección oportuna y el diagnóstico confirmatorio adquieren una gran importancia, ya que influyen en la posibilidad de iniciar un tratamiento a tiempo, mejorando con ello las probabilidades de supervivencia.

El diagnóstico definitivo de cáncer de mama se realiza mediante una biopsia, la cual consiste en extracción de tejido sospechoso para su posterior análisis en el laboratorio por un patólogo experto.

Hasta hace algunos años los métodos más comunes eran dos: la biopsia con aguja gruesa, que puede requerir varias punciones para obtener la cantidad suficiente de tejido; y la biopsia de tipo escisional, que, mediante una intervención quirúrgica, logra retirar parcial o totalmente la lesión sospechosa.

Actualmente la tecnología médica ofrece otra opción: la Biopsia Asistida por Vacío (BAV) que ofrece algunos beneficios. Por ejemplo, permite obtener una mayor cantidad de tejido con una sola punción, lo que evita incomodidad a la paciente y aumenta la precisión diagnóstica. Además, se realiza bajo anestesia local y, cuando es guiada por ultrasonido, el especialista puede observar en tiempo real la posición de la aguja y tener mayor control del procedimiento.

Según Paula Cifras, médica radióloga de la Universidad de Chile y quien ha aplicado dicha técnica desde octubre de 2024, este procedimiento permite reducir las cirugías posteriores. “Esto libera cupos quirúrgicos para mujeres con cáncer confirmado y podría ayudar a descongestionar las listas de espera”.

Este método resulta especialmente útil en casos de lesiones pequeñas, microcalcificaciones o cuando existe duda después de una primera biopsia. Además, permite extraer pequeños tumores benignos sin necesidad de recurrir a una cirugía, lo que reduce el tiempo de recuperación. “Las mujeres llegan, se realiza el procedimiento en forma ambulatoria y se van caminando a su casa”, destaca la especialista.

Cabe señalar que el tipo de biopsia depende de la recomendación del médico radiólogo especialista en mama, quien a partir de las características de la lesión y las condiciones clínicas de la paciente determina la técnica a seguir.

De acuerdo con varios estudios publicados en la literatura médica, la BAV es menos invasiva, permite obtener diagnósticos más rápidos, agiliza los tiempos entre detección y el diagnóstico e implica menos costos en comparación con una cirugía abierta. Por ello, en algunos casos se le considera el estándar de oro en diagnóstico de cáncer de mama, dependiendo siempre de las características de la lesión y de las condiciones clínicas de cada paciente.

“Esta es una herramienta que cambia radicalmente el modelo de atención en patología mamaria: es rápida, efectiva, segura y de bajo impacto para la paciente. Nos permite actuar de forma oportuna y con un seguimiento estrecho sin recurrir al quirófano”, enfatiza la experta.

Detección temprana

La incidencia del cáncer de mama nos recuerda la importancia de fortalecer la detección y el diagnóstico temprano. De acuerdo con datos del Minsal reportados en 2021, el 77,7% de las mujeres con cáncer de mama fallecen antes de los 80 años de edad.

Las mayores tasas de mortalidad prematura y de años de vida potencial perdidos por cáncer de mama en las mujeres se han obtenido en las regiones de Valparaíso, Magallanes y O’Higgins; información que representa un desafío para incorporar políticas públicas con dimensión territorial. La mayor cantidad de años de vida potencial perdidos estuvo concentrada en el grupo de 50 a 64 años.

Por ello, la detección oportuna puede ayudar a cambiar el curso de esta enfermedad. Las señales de alerta incluyen la aparición de un bulto en la mama o la axila, cambios en el tamaño o forma del seno, engrosamiento de la piel, enrojecimiento, descamación, hundimiento o dolor en el pezón, así como secreciones anormales, incluso con sangre, tal como advierten los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

En la lucha contra el cáncer de mama cada avance tecnológico importa, pero lo más importante sigue siendo un diagnóstico a tiempo.

“En BD creemos firmemente que desarrollar soluciones innovadoras es clave para transformar el acceso a la salud, reducir inequidades y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Nuestro compromiso es seguir colaborando con los sistemas de salud para que más mujeres puedan acceder a diagnósticos más precisos, seguros y oportunos”, agrega Valeria Bres, entrenadora Clínica de Becton Dickinson en Cono Sur.