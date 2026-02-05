Estudio revela por qué las mujeres son más escépticas frente a la inteligencia artificial

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial ha generado oportunidades, pero también incertidumbre. Un nuevo estudio internacional analizó por qué las mujeres muestran mayor cautela frente a estas tecnologías y cómo factores como el riesgo, la exposición laboral y las consecuencias sociales influyen en su percepción.

Desde que se aceleró el uso de la inteligencia artificial (IA) en todo el mundo, las mujeres se han enfrentado con mayor frecuencia a sus consecuencias.

Desde deepfakes sexualizados hasta despidos laborales impulsados ​​por IA, algunos de los efectos más dañinos de la inteligencia artificial han afectado de manera desproporcionada a las mujeres.

No es de extrañar que las mujeres sean más escépticas ante las nuevas tecnologías que los hombres, según informes euronoticias.

Las investigaciones muestran que las mujeres adoptan herramientas de inteligencia artificial (IA) a una tasa 25 por ciento menor que los hombres y representan menos de 1 de cada 4 profesionales de IA en todo el mundo.

Pero un nuevo estudio de la Universidad Northeastern en Boston intenta explicar qué es exactamente lo que preocupa a las mujeres sobre la IA, y los investigadores descubrieron que está relacionado en gran medida con el riesgo.

Al analizar encuestas realizadas a casi 3,000 canadienses y estadounidenses, los investigadores descubrieron que hay dos factores principales que influyen en las diferentes actitudes de hombres y mujeres hacia la inteligencia artificial en el trabajo: la tolerancia al riesgo y la exposición al mismo.

Sus hallazgos fueron publicados este mes en la revista Nexo PNAS, informa Telegrafi.

Las mujeres encuestadas eran, en general, más reacias al riesgo que los hombres: era más probable que eligieran una suma garantizada de 1000 dólares (842 euros) que aceptar una probabilidad del 50 por ciento de ganar 2000 dólares (1,684 euros) o no recibir nada.

Esta brecha de género también se manifestó en las actitudes hacia la IA: las mujeres tenían aproximadamente un 11 por ciento más de probabilidades que los hombres de decir que los riesgos de la IA superan sus beneficios.

Cuando se les hicieron preguntas abiertas sobre los riesgos y beneficios de la IA, las mujeres fueron más propensas que los hombres a expresar incertidumbre y escepticismo.

Sin embargo, los investigadores descubrieron que esta brecha de género desapareció cuando se eliminó el elemento de incertidumbre.

Si se garantizaran beneficios derivados del empleo impulsado por la IA, las mujeres y los hombres reaccionarían igualmente positivamente.

Las mujeres que se mostraron menos reacias al riesgo en la encuesta también expresaron un nivel de escepticismo similar al de los hombres cuando se trataba de IA.

“Básicamente, cuando las mujeres confían en los efectos sobre el empleo, la brecha de género en el apoyo a la IA desaparece”, dijo Beatrice Magistro, profesora adjunta de gobernanza de IA en la Universidad Northeastern y coautora del estudio.”Parece que todo es cuestión de aversión a la incertidumbre”, añadió.

Los investigadores dijeron que este escepticismo está relacionado en parte con el hecho de que las mujeres están más expuestas a los riesgos económicos que plantea la IA.

“Las mujeres enfrentan una mayor exposición a la IA, tanto en roles con alta compatibilidad que podrían beneficiarse de la IA como en roles con alto riesgo de desplazamiento, aunque las consecuencias a largo plazo de la IA siguen siendo fundamentalmente inciertas”, escriben los investigadores.

Sugirieron que los políticos tengan en cuenta estas actitudes al redactar regulaciones para la IA, para garantizar que la IA no deje atrás a las mujeres.

“Esto podría incluir la implementación de políticas que reduzcan los riesgos asociados con la IA, como protecciones más fuertes contra la pérdida de empleo, esquemas de compensación y medidas para reducir el sesgo de género en los sistemas de IA”, dijeron los investigadores.