Al Pan Pan: Alejandro Weber y Álvaro Ortiz (DC) sobre plan de “reconstrucción nacional” del Gobierno

Anoche el Presidente José Antonio Kast lideró una reunión en el palacio Cerro Castillo junto a ministros y fuerzas oficialistas, para analizar el proyecto de “Reconstrucción Nacional” y que esperan ingresar en el futuro próximo al Congreso. De momento, uno de los puntos más polémicos es el de la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%. Pese a ello, desde la UDI su presidente, el diputado Guillermo Ramírez, calificó este punto como “irrenunciable”,

Sin embargo, tras el encuentro el diputado y presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), admitió que no hubo cambios a la propuesta original. Incluso, sobre medidas para la clase media admitió que “no hay nada nuevo todavía”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre el proyecto y el timing político del Gobierno con el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Weber. Continuamos con el análisis junto al diputado por el Bio Bío y presidente electo de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz.