La Serena impulsa primera red gratuita de espacios de amamantamiento en comercios y restaurantes

Las mujeres que amamantan suelen enfrentarse a la dificultad de encontrar espacios cómodos, seguros y respetuosos para alimentar a sus bebés fuera del hogar. En este contexto, surgen iniciativas que buscan responder a esta necesidad cotidiana, promoviendo entornos accesibles y dignos que faciliten la lactancia materna. Se trata de un avance significativo hacia ciudades más inclusivas, empáticas y comprometidas con el bienestar de las familias, la corresponsabilidad social y el reconocimiento de la lactancia como una práctica esencial para la salud y el desarrollo temprano. Además, estas acciones contribuyen a derribar barreras culturales y sociales que aún limitan la lactancia en espacios públicos. Asimismo, fomentan una convivencia urbana más respetuosa con la maternidad y las necesidades reales de las mujeres en su vida diaria.

Convertir la ciudad en un entorno más humano, inclusivo y respetuoso con la maternidad es el objetivo de la nueva Red de Espacios de Amamantamiento impulsada por la Municipalidad de La Serena, una estrategia inédita en el país que durante 2026 certificará al menos 30 establecimientos como lugares seguros y gratuitos para la lactancia.

La iniciativa, basada en una alianza público-privada, permitirá que restaurantes, cafeterías y comercios se integren a una red comunal donde las madres puedan amamantar con tranquilidad, sin exigencias de consumo y en espacios dignos, promoviendo una cultura de respeto y apoyo a la maternidad.

El programa fue lanzado en la Dulcería y Emporio La Trinidad, en Avenida del Mar, primer local certificado como Espacio de Amamantamiento, marcando el inicio de esta red que se expandirá progresivamente por distintos sectores de la comuna.

“Queremos una ciudad donde las madres se sientan seguras y respetadas en cada espacio. Esta red demuestra que, trabajando junto al sector privado, podemos generar cambios concretos en la calidad de vida de las familias”, señaló la alcaldesa Daniela Norambuena.

La iniciativa no exige infraestructura especial, sino el compromiso de los locales con una atención digna, respetuosa y segura para las madres y sus bebés. Los establecimientos reciben capacitación y pasan a formar parte de una red visible para la comunidad.

Desde el comercio local, la administradora de La Trinidad, María Antonieta Zúñiga, valoró la iniciativa: “Nos capacitamos para entregar una atención respetuosa y cercana a las madres que amamantan. Para nosotros es fundamental asegurar un espacio cómodo y de buen trato”.

Con esta estrategia, La Serena se posiciona como una de las primeras comunas del país en crear una red urbana de espacios de amamantamiento gratuitos, consolidando un modelo de ciudad más inclusiva, segura y amigable con la maternidad.

Los comercios interesados en integrarse a la red pueden acercarse a la Sección de la Mujer y Equidad de Género, en calle Brasil 366, o comunicarse al teléfono 51 220 6766.

Una ciudad que promueve activamente la lactancia materna y el bienestar familiar

La creación de esta red gratuita de espacios de amamantamiento representa un avance concreto en la promoción de la lactancia materna como un derecho y una práctica esencial para la salud de madres y bebés. Al involucrar al comercio local y generar entornos seguros, accesibles y respetuosos, La Serena fortalece una cultura comunitaria que acompaña la crianza y reduce barreras cotidianas para amamantar. Esta estrategia no solo mejora la experiencia de las familias en la ciudad, sino que también instala un modelo replicable de corresponsabilidad social, inclusión y apoyo real a la maternidad en los espacios públicos y privados.