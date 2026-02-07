Concepción lanza Red de Mujeres Influyentes por el VPH 2026 para fortalecer la prevención del cáncer

Concepción se convirtió en el escenario de un hito sanitario con el lanzamiento de la Red de Mujeres Influyentes por el VPH 2026. La actividad, realizada en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer, consolidó una alianza estratégica del Biobío entre la Fundación Salvé el Mundo Hoy y el Centro de Pesquisa y Diagnóstico (CPD).

La jornada convocó a un grupo diverso que incluyó a sobrevivientes, autoridades, profesionales de la oncología y líderes de entidades públicas y privadas. El objetivo central fue desmitificar la percepción de que el Virus del Papiloma Humano afecta exclusivamente al género femenino.

Durante el encuentro, se enfatizó que el virus representa un desafío de salud pública transversal que involucra a toda la sociedad, afectando tanto a hombres como a mujeres.

Talia Villanueva, presidenta de la ONG Salvé El Mundo Hoy, resaltó la importancia política de ocupar estos espacios bajo una premisa contundente: si las mujeres no están en la mesa de discusión, terminan siendo parte del menú. Esta metáfora resume el espíritu de la convocatoria, la cual utilizó la capacidad de liderazgo femenino para llamar a la acción, entendiendo que la solución requiere la participación activa de la población masculina y el cuerpo médico.

La representante enfatizó la urgencia de derribar mitos y entender que ser portadora del virus no es sinónimo de tener cáncer, pero sí exige tomar acción inmediata sobre la salud ya que el diagnóstico de VPH tiene un alto porcentaje de relación con esta enfermedad en zonas genitales o la cavidad oral.

El evento contó con el patrocinio clave del CPD, representado por la tecnóloga médica Paola Aguayo, quien lideró una charla técnica durante la tarde para profundizar en la ciencia detrás de la detección. Esta colaboración público-privada permitió discutir la urgencia de modernizar los enfoques educativos. Se expusieron ejemplos críticos, como las campañas de vacunación escolar donde aún se separa a niños y niñas para darles charlas diferenciadas sobre sexualidad, una práctica que la red busca erradicar en favor de una concientización integral y sin sesgos.

Claudia Cáceres, encargada regional Programa Cáncer GES de la Seremi de Salud del Biobío, valoró la instancia como un motor para la difusión de políticas públicas. La autoridad explicó que para generar mayor difusión necesitan que las mujeres se empoderen sobre el conocimiento propio y destacó el aporte de las organizaciones de la sociedad civil es un excelente refuerzo para llegar a la población.

Por su parte, Nicole Cid, bioingeniera y gerente de operaciones del Laboratorio Koch, advirtió sobre la naturaleza silenciosa del contagio. La experta señaló que es vital entender esto como un desafío social, ya que muchos pueden estar contagiados sin saberlo y, al ser un problema que ocasiona cada día más detecciones de cáncer, se convierte automáticamente en un problema de todos.

Este hito marcó el inicio del cronograma hacia mayo de 2026, fecha en la que se proyectó realizar un gran foro ciudadano en la Laguna Llacolén. Allí, la organización espera consolidar un panel de conversación sobre los desafíos y aciertos en el control del virus, uniendo a médicos, pacientes y ciudadanos en un entorno que exige un sistema de salud más humano y equitativo.