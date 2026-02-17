Científica chilena integra listado latinoamericano de “25 Mujeres en la Ciencia 2026”

En la sexta edición del reconocimiento “25 Mujeres en la Ciencia”, la compañía 3M distinguió a la científica chilena Cristina Acuña, cofundadora de la startup Idea-Tec, como una de las ganadoras de 2026. El reconocimiento destaca a mujeres de Latinoamérica que, desde las disciplinas STEM, impulsan transformaciones con impacto regional.

La ceremonia se realizó en el contexto del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y puso énfasis en el sector manufacturero, especialmente en iniciativas vinculadas a innovación, sostenibilidad y transformación tecnológica.

Innovación química y reindustrialización sostenible

La edición 2026 del galardón tuvo como eje la reindustrialización sostenible, con foco en manufactura. En ese marco, el jurado evaluó el trabajo desarrollado por Idea-Tec, empresa que logró industrializar un proceso químico orientado a reutilizar residuos de difícil gestión, como el poliestireno expandido (EPS o plumavit), transformándolos en pinturas y revestimientos.

Según lo informado, la solución desarrollada por la firma ya ha evitado que más de 125 toneladas de residuos terminen en rellenos sanitarios, integrando procesos de upcycling químico e ingeniería para escalar la tecnología y reducir la huella de carbono en la manufactura.

Cristina Acuña fue una de las dos chilenas reconocidas en esta edición y representó el trabajo en innovación química aplicada a pinturas circulares.

Trayectoria científica y emprendimiento

“Este premio es una validación del valor de la ciencia como motor de desarrollo. En Idea-Tec demostramos que la manufactura con base científica no solo es posible en Chile, sino que puede competir y aportar soluciones a nivel global”, afirma la cientifica.

“Desde niña me movía una curiosidad insaciable por entender el ‘por qué’ de las cosas y un deseo profundo de aportar algo valioso a la humanidad; soñaba con vacunas que sanaran al mundo, sin saber que mi camino sería la química. Esa pasión me llevó a titularme y luego a realizar un doctorado, convencida de que la investigación era una herramienta poderosísima para generar cambios”, relata Acuña.

Además del reconocimiento de 3M, la científica ha recibido distinciones previas como el programa 100 Mujeres Líderes 2025, el Premio InspiraTEC 2022, el Premio Avonni 2019 y el Programa FedEx para PyMEs 2021, entre otros. También ha participado en procesos de patentamiento de la tecnología desarrollada por la empresa en Chile, Europa y Estados Unidos.

Visibilización regional de mujeres en STEM

El anuncio oficial se realizó durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, instancia en la que también se presentó un libro homenaje que reúne las historias de las 25 científicas distinguidas en la región.

La iniciativa de 3M busca relevar el aporte de mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, destacando proyectos que combinan investigación aplicada, impacto ambiental y desarrollo productivo en América Latina.