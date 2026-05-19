Directorio de ICARE elige a Renzo Corona como su nuevo presidente

El Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE) definió a quien encabezará la entidad durante los próximos años. El directorio eligió a Renzo Corona Spedaliere como nuevo presidente de la organización empresarial, cargo que asumirá oficialmente el 1 de julio de 2026.

Corona reemplazará a Holger Paulmann Mast, CEO de Sky Airlines, quien lideraba la institución desde 2024 tras suceder a Karen Thal.

La designación marca un relevo en una de las principales organizaciones empresariales y de debate económico del país, en momentos en que ICARE ha buscado ampliar su presencia en discusiones vinculadas a crecimiento, productividad, modernización del Estado y clima de inversión.

El nuevo presidente mantiene una relación de larga data con la institución. Según informó ICARE, participa activamente en la entidad desde hace más de diez años y se incorporó formalmente al directorio en julio de 2022.

Actualmente además ejerce como vicepresidente del Círculo de Asuntos Corporativos y ha sido expositor habitual en congresos, seminarios y encuentros organizados por la institución.

Corona es contador auditor de la Universidad de Chile y cuenta además con un MBA del IE Business School y un Pade del ESE Business School.

Su trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada a PwC, firma en la que trabajó durante cuatro décadas y donde lideró las operaciones en Chile durante los últimos ocho años como socio principal, encabezando una organización con cerca de 1.600 colaboradores.

En paralelo a su carrera ejecutiva, el futuro presidente de ICARE también desarrolla labores académicas y de participación en organizaciones sociales y empresariales.

Actualmente se desempeña como profesor en el ESE Business School Chile y además integra la Fundación Camino, institución enfocada en apoyo oncológico y educacional para adolescentes.

Durante los últimos años también participó en distintas instancias del mundo empresarial. Fue consejero de SOFOFA entre 2019 y 2023; integró la Fundación Chilena del Pacífico ABAC Chile entre 2021 y 2024; y formó parte del directorio de Acción Empresas entre 2019 y 2023.

En 2024 además recibió el reconocimiento “Trayectoria 90 años FEN Universidad de Chile”, distinción otorgada por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Desde ICARE destacaron que la elección de Corona busca dar continuidad al trabajo institucional y fortalecer el rol de la entidad en los debates económicos y empresariales del país.