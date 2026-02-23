“¿Por qué se empoderaron?”: los comentarios de Américo que desataron críticas en redes sociales

Una presentación del cantante Américo en el marco de la Semana Puertovarina desató cuestionamientos en redes sociales luego de que se difundiera un registro audiovisual en el que el artista realiza comentarios considerados desafortunados y provocadores por parte del público.
La controversia ocurre en medio de la denuncia por violencia intrafamiliar presentada por la comediante argentina Yamila Reyna, causa que actualmente se encuentra en investigación.
Crédito: Instagram.
El video y las frases que generaron rechazo
En el registro viralizado se observa al cantante realizando diversas intervenciones entre canciones. Una de las frases que más reacciones generó fue: “¿Por qué son así? ¿Por qué se empoderaron, qué les pasó? Te odio Shakira”.
En otro momento, el artista señaló: “Yo sé que mucha gente hace muy poco me vio por aquí, vine de vacaciones un par de días y la vida es un tanto bromista. Hoy me trae a cantar y bueno, resignificar lugares y lo voy a hacer con todo mi corazón”.
Asimismo, al interactuar con el público, pidió un grito de las mujeres presentes y luego comentó que ningún hombre abucheó porque después les “pegan” en la casa. Aunque no utilizó explícitamente esa palabra, realizó un gesto con la mano que aludía a agresión y agregó: “además de pegarles, no les toca”, en referencia a la actividad sexual.
El video, compartido por la cuenta @datitosdelajose y generó múltiples críticas. Entre los comentarios destacó uno que señalaba: “Que mal que @municipiopuertovaras le haya dado tribuna y ese haya sido su mensaje. Creo que amerita un reclamo formal @tomasgaratesilva”.
La respuesta del alcalde de Puerto Varas
El mensaje fue respondido por el alcalde dePuerto Varas, Tomás Gárate, quien explicó la situación contractual detrás de la presentación.
“Le solicitamos formalmente que no se presente, pero la licitación y el contrato de la semana ptovarina fue firmado de forma previa a la denuncia y al no tener herramientas legales para cancelar su presentación finalmente dependia de él”.
Posteriormente, este lunes el municipio difundió un comunicado oficial refiriéndose a la polémica:
“Los dichos realizados sobre el escenario por el artista Américo no reflejan el espíritu con el que organizamos esta fiesta y tampoco representan la agenda que promovemos como municipio y como comunidad”, indicaron en el documento.
Añadieron además que “la Semana Puertovarina es una celebración pensada para encontrarnos, para compartir, y para sentir orgullo por lo que somos. Cuando ese ambiente se tensiona por expresiones que no van en esa línea, corresponde decirlo con claridad”.
Proceso judicial en curso
En el mismo comunicado, el municipio señaló que el cantante enfrenta “una denuncia por violencia intrafamiliar, situación pública que está siendo investigada por la justicia (…) Al tratarse de un proceso en curso y sin una resolución que estableciera inhabilidades legales, el municipio no contaba con herramientas jurídicas para cancelar un contrato ya firmado con anterioridad sin provocar incumplimientos legales”.
La declaración concluye: “actuar dentro del marco legal no significa relativizar la gravedad de estos temas. Implica cumplir nuestras obligaciones institucionales mientras la justicia determina lo que corresponda”.
La polémica ocurre tras la ruptura entre Américo y Yamila Reyna. Según antecedentes conocidos públicamente, la comediante presentó una denuncia por violencia física y psicológica en contra del cantante.
De acuerdo con su declaración, los hechos habrían ocurrido en el contexto de una participación conjunta en el Festival Oro Verde, en Empedrado. Reyna sostuvo que fue tratada de manera violenta en la cabaña donde se alojaban y que posteriormente, en una estación de servicio cercana a Talca, el artista la habría empujado y quebrado su teléfono celular.
La causa se encuentra en investigación judicial.