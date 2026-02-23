“¿Por qué se empoderaron?”: los comentarios de Américo que desataron críticas en redes sociales

Una presentación del cantante Américo en el marco de la Semana Puertovarina desató cuestionamientos en redes sociales luego de que se difundiera un registro audiovisual en el que el artista realiza comentarios considerados desafortunados y provocadores por parte del público.

La controversia ocurre en medio de la denuncia por violencia intrafamiliar presentada por la comediante argentina Yamila Reyna, causa que actualmente se encuentra en investigación.

El video y las frases que generaron rechazo

En el registro viralizado se observa al cantante realizando diversas intervenciones entre canciones. Una de las frases que más reacciones generó fue: “¿Por qué son así? ¿Por qué se empoderaron, qué les pasó? Te odio Shakira”.

En otro momento, el artista señaló: “Yo sé que mucha gente hace muy poco me vio por aquí, vine de vacaciones un par de días y la vida es un tanto bromista. Hoy me trae a cantar y bueno, resignificar lugares y lo voy a hacer con todo mi corazón”.

Asimismo, al interactuar con el público, pidió un grito de las mujeres presentes y luego comentó que ningún hombre abucheó porque después les “pegan” en la casa. Aunque no utilizó explícitamente esa palabra, realizó un gesto con la mano que aludía a agresión y agregó: “además de pegarles, no les toca”, en referencia a la actividad sexual.

El video, compartido por la cuenta @datitosdelajose y generó múltiples críticas. Entre los comentarios destacó uno que señalaba: “Que mal que @municipiopuertovaras le haya dado tribuna y ese haya sido su mensaje. Creo que amerita un reclamo formal @tomasgaratesilva”.