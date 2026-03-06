59% de los chilenos cree que el país funcionaría mejor con más mujeres liderando

En el marco del Día Internacional de la Mujer,, un estudio de Ipsos reveló que un 59% de las personas en Chile cree que las cosas funcionarían mejor si más mujeres ocuparan puestos de responsabilidad en el gobierno y en las empresas.

El informe, basado en una encuesta aplicada en 29 países, también muestra cambios en la percepción sobre la igualdad de género en el país.

Percepción sobre el liderazgo femenino

El reporte global de Ipsos, que consultó a más de 23 mil personas en 29 países, indagó en las actitudes frente a la igualdad de género y el rol de hombres y mujeres en la sociedad.

En el caso de Chile, un 59% de las personas encuestadas señaló que el país funcionaría mejor si más mujeres ocuparan cargos de liderazgo en el ámbito público y privado. En la misma línea, un 53% considera que la igualdad de género no se alcanzará si no aumenta la presencia femenina en posiciones de decisión tanto en empresas como en el gobierno.

Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, afirmó que “en Chile hay un importante reconocimiento al avance de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, lo que presenta una situación totalmente distinta al 2019, año donde sólo 48% reconocía suficiente avance en comparación al actual 65%”.

Avances en igualdad de género

El informe también muestra que dos de cada tres personas en Chile (67%) consideran importante, a nivel personal, alcanzar la igualdad de género entre hombres y mujeres. Con esta cifra, el país se ubica en el puesto 16 entre las 29 naciones analizadas, cerca del promedio global que alcanza un 68%.

Además, un 65% de las personas consultadas estima que el país ha avanzado lo suficiente en otorgar los mismos derechos a hombres y mujeres. Esta percepción representa un aumento significativo respecto de 2019, cuando solo un 48% tenía esa opinión.

Sin embargo, la valoración del progreso convive con opiniones más críticas sobre el debate actual. Un 44% cree que se espera demasiado de los hombres en el apoyo a la igualdad de género, mientras que un 53% considera que la promoción de los derechos de las mujeres ha llegado tan lejos que podría estar discriminando a los hombres.

En paralelo, un 35% de las personas en Chile se define como feminista, proporción que aumenta a un 39% entre las mujeres.

Brechas en el mundo laboral

Pese a la percepción de avances, el estudio también identifica diferencias en las oportunidades laborales. Un 43% de las personas en Chile considera que los hombres tienen más opciones respecto de los tipos de trabajos que pueden desempeñar.

“En Chile hay conciencia respecto de las menores oportunidades para las mujeres en la diversidad de campos profesionales, a lo que se suma que hay menos mujeres que hombres en posiciones de toma de decisiones. Esto, en contraposición a la demanda ciudadana de más mujeres en cargos de liderazgo, tanto en espacios públicos como privados”, agrega Ojeda.

El informe también señala que, tanto a nivel global como en Chile, existe una percepción mayoritaria de que las mujeres jóvenes tendrán una mejor vida que la generación de sus madres. En el país, un 66% comparte esa expectativa, aunque la cifra representa una caída de ocho puntos respecto al año anterior.

Persistencia de estereotipos de género

En relación con los roles tradicionales, la mayoría de las personas consultadas rechaza que las mujeres deban ser las principales responsables del cuidado de los hijos o de las tareas domésticas.

Solo un 11% cree que las mujeres deben asumir principalmente el cuidado de los niños y un 7% opina que deben encargarse mayoritariamente de las tareas del hogar. No obstante, al evaluar la percepción social del país, un 29% considera que la mayoría de las personas cree que el cuidado infantil corresponde principalmente a las mujeres y un 26% piensa lo mismo sobre las labores domésticas.

Además, un 46% de las personas encuestadas sostiene que las mujeres son naturalmente mejores en el cuidado de los niños, mientras que un 28% cree que podría haber problemas en una relación si la mujer gana más que su pareja.

“Los estereotipos de género que imponen responsabilidades a la mujer en crianza y cuidados desde una supuesta condición natural conllevan que las mujeres deban tomar decisiones de estudios y laborales a las que no se ven enfrentados los hombres”, indica la especialista.