Empresa supera el 50% de mujeres en cargos de liderazgo y avanza en los niveles ejecutivos

El balance de género en las empresas se ha transformado en uno de los desafíos más relevantes para las organizaciones en Chile y el mundo. A medida que las compañías buscan construir entornos laborales más diversos e inclusivos, e incluso más rentables, algunas comienzan a mostrar avances concretos en la participación de mujeres en cargos de decisión.

En ese contexto, Nestlé Chile informó que actualmente el 51% de sus posiciones de liderazgo están ocupadas por mujeres, un resultado que refleja una estrategia sostenida para promover el desarrollo del talento femenino dentro de la organización.

El avance también se observa en los niveles ejecutivos. Hoy, el 32% del Comité de Dirección de la compañía está integrado por mujeres, mientras que ellas representan el 37% del total de colaboradores en el país.

De acuerdo con la empresa, esta presencia femenina se ha expandido de manera transversal en distintas áreas del negocio, incluyendo operaciones en fábricas y centros de distribución, espacios que históricamente han concentrado una mayor participación masculina.

Impulsando el talento femenino

Parte de estos resultados se explican por el Plan de Aceleración de Balance de Género, iniciativa impulsada por la compañía desde 2019 para incrementar la participación de mujeres tanto en cargos ejecutivos como en otras funciones dentro de la organización.

Entre las acciones implementadas destacan programas de mentoría y desarrollo profesional orientados a fortalecer habilidades de liderazgo y acompañar el crecimiento de las colaboradoras dentro de la empresa.

Iniciativas como el programa de mentoría junto a WoomUp, el programa Jóvenes Profesionales para Operaciones (Technical Trainees), las Escuelas de Grueras y el programa Promociona para alta dirección han contribuido a impulsar la formación y promoción interna de mujeres en distintas áreas.

Desarrollo profesional y corresponsabilidad

El impulso al liderazgo femenino también ha ido acompañado de medidas orientadas a fomentar la corresponsabilidad en el cuidado familiar.

En este ámbito, Nestlé implementó un postnatal extendido para padres y cuidadores secundarios, que permite disponer de cuatro semanas para acompañar el nacimiento o adopción de sus hijos durante el primer mes. Desde su implementación en 2021, 508 colaboradores han utilizado este beneficio.

Para la compañía, el avance en materia de diversidad no solo responde a una agenda de equidad, sino también a una mirada estratégica sobre el desarrollo de las organizaciones.

“Las empresas tienen un rol fundamental en la promoción del liderazgo femenino, no solo asegurando igualdad de oportunidades, sino también impulsando políticas que posibiliten la corresponsabilidad en el cuidado y que permitan el desarrollo del talento en todas las etapas de la carrera profesional”, señaló Juan Esteban Dulcic, director de Recursos Humanos de Nestlé Chile.

Según plantean desde la compañía, fortalecer la diversidad en los equipos se ha convertido en un elemento clave para impulsar la innovación y el crecimiento sostenible dentro de las organizaciones.