Gobierno de Santiago y SernamEG firman convenio para fortalecer atención a víctimas de violencia

En el marco del Día Internacional de la Mujer y del Mes de la Mujer, el Gobierno de Santiago y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) firmaron un convenio destinado a fortalecer la red de atención a víctimas de violencia de género en la región.

El acuerdo busca canalizar recursos provenientes de multas por violencia intrafamiliar hacia centros especializados que brindan apoyo a mujeres afectadas.

Recursos de multas se destinarán a centros de atención

El convenio fue formalizado en una ceremonia realizada en el Palacio Regional de Santiago, donde participaron la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, y el gobernador regional, Claudio Orrego.

El acuerdo establece que los recursos provenientes de las multas contempladas en el artículo 8° de la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar se destinen a fortalecer los centros especializados de atención, protección y reparación para mujeres víctimas de violencia en la Región Metropolitana.

Para el gobernador Claudio Orrego, la iniciativa busca transformar los compromisos en materia de igualdad de género en acciones concretas.

“Cuando asumimos como Gobierno de Santiago entendimos que la igualdad de género debía traducirse en políticas públicas concretas. Por eso, junto a nuestro Consejo Asesor, hemos impulsado programas en salud, cuidados, empleo y prevención de la violencia intrafamiliar en toda la región. Hoy este convenio permite que los recursos provenientes de multas por violencia intrafamiliar se destinen directamente a fortalecer la atención, protección y acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia. Nuestro compromiso es que estas políticas trasciendan a las autoridades de turno y se consoliden como parte permanente del desarrollo de la Región Metropolitana”, señaló.

Articulación entre instituciones para enfrentar la violencia

Desde el SernamEG destacaron que el convenio representa un paso para fortalecer la coordinación entre instituciones públicas frente a la violencia de género.

“Cuando articulamos esfuerzos entre instituciones, avanzamos de manera concreta en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Este convenio con el Gobierno de Santiago refleja una señal concreta: los recursos que se generan a partir de sanciones por violencia intrafamiliar hoy se transforman en apoyo directo para las mujeres que han sido víctimas. Es una medida justa y coherente con el mandato del Estado de garantizar una vida libre de violencias”, afirmó la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco.

En la actividad también participó la seremi del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en la región, Ana Martínez, quien destacó el impacto del acuerdo para los centros que acompañan a víctimas.

En tanto, la Seremi del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Ana Martínez valoró que “un convenio como éste fortalezca la atención de los centros que acompañan a víctimas de violencia extrema y que tras la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres se logre uno de sus principales cometidos. Esto es, que exista una articulación de todo el Estado chileno al momento de responder ante la violencia de género traspasando los recursos a quienes abordan de forma especializada dicha temática”.

Parte de la estrategia regional de igualdad de género

La iniciativa se enmarca en la Estrategia Regional de Desarrollo 2024–2035 y en la implementación de la Política Regional para la Igualdad de Género 2024–2029, específicamente en su eje orientado a garantizar una vida libre de violencia de género.

Desde las instituciones involucradas señalaron que el acuerdo busca consolidar una acción concreta que vincula compromisos estratégicos con medidas de apoyo directo a mujeres víctimas.

Durante la ceremonia, las autoridades reiteraron la importancia de continuar avanzando en políticas públicas que no solo apunten a la prevención de la violencia, sino también a asegurar atención oportuna, protección efectiva y procesos de reparación integral para quienes han sido afectadas.