Comienzan las semifinales de la Champions League con un partidazo: PSG vs Bayern Múnich

Las semifinales de la UEFA Champions League 2025/2026 comenzarán este martes 28 de abril con uno de los cruces más esperados del torneo: París Saint-Germain recibirá a Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes.

El conjunto francés llega como campeón defensor de Europa tras superar con autoridad a Liverpool en cuartos de final, imponiéndose por 2-0 tanto en la ida como en la vuelta.

El Bayern, en tanto, avanzó luego de una serie de alta intensidad frente al Real Madrid, al que derrotó por 4-3 en el partido de vuelta para cerrar un global de 6-4.

PSG afrontará el duelo como líder de la Ligue 1, con seis puntos de ventaja sobre Lens, y tras vencer por 3-0 a Angers SCO en su último compromiso local.

En la previa, el entrenador Luis Enrique sostuvo que “no hay favoritos”, aunque aseguró: “En términos de regularidad, el Bayern está un poco por encima, solo han perdido dos partidos, pero en términos de equipo estamos por arriba. Ningún equipo es mejor que nosotros”.

La probable formación del cuadro parisino incluye a Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Por el lado alemán, el equipo dirigido por Vincent Kompany llega tras consagrarse campeón de la Bundesliga con cuatro fechas de anticipación, además de eliminar previamente a Bayer Leverkusen en semifinales de la Copa de Alemania.

“PSG es un reto enorme, el reto más grande posible, pero nos gustan los retos. Tenemos hambre y queremos lo que ellos tienen”, afirmó Kompany.

El Bayern alinearía a Manuel Neuer; Josip Stanišić, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz y Harry Kane.

El encuentro comenzará a las 15:00 horas de Chile y será dirigido por el árbitro suizo Sandro Schärer.