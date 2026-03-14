Educación sexual integral en el regreso a clases: por qué especialistas piden reforzar en colegios

El regreso a clases no solo marca el inicio de un nuevo año académico, sino también una oportunidad para fortalecer la formación integral de niños, niñas y adolescentes. En ese contexto, la educación sexual integral (ESI) se posiciona como un pilar fundamental para el desarrollo físico, emocional y social de los estudiantes.

Aunque actualmente Chile presenta una de las tasas de embarazo adolescente más bajas de América Latina y el Caribe, con una drástica disminución en la última década, la educación sexual sigue siendo un área fundamental en el aprendizaje de los jóvenes.

Según el Censo 2024 registró 11.633 mujeres entre 15 y 19 años con hijos/as, representando solo el 2% de las mujeres en ese tramo etario. Sin embargo, hay otras alertas que debemos tener pendientes, como son las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Chile enfrenta un aumento significativo en infecciones de transmisión sexual (ITS), con más de 13,000 casos anuales registrados por el Minsal, aunque estimaciones especialistas sugieren cifras mucho mayores (hasta 65,000). La sífilis lidera con el 50% de los casos notificados, seguida por el VIH y la gonorrea, afectando mayoritariamente a jóvenes de 20 a 39 años.

Desde DKT Chile, la matrona Victoria Cancino enfatiza que abordar estos contenidos en el entorno escolar no es opcional, sino esencial.

“La educación sexual es básica. Es algo que debería estar dentro de una malla curricular educativa. No solo hablamos de sexualidad en sí, sino de identidad, autocuidado, relaciones sanas y salud mental. Mientras antes se aborde, mejor preparados estarán nuestros adolescentes para tomar decisiones informadas”, señala Victoria Cancino, matrona de DKT Chile

¿Por qué es importante la educación sexual integral en el regreso a clases?

El inicio del año escolar es un momento estratégico para instalar conversaciones que acompañen el crecimiento de los estudiantes durante todo el año. La evidencia demuestra que una educación sexual adecuada contribuye a:

Prevenir embarazos no planificados.

Reducir infecciones de transmisión sexual (ITS).

Fomentar relaciones afectivas sanas y respetuosas.

Promover el conocimiento y aceptación del propio cuerpo.

Apoyar la salud mental y la construcción de identidad.

“No solo hablamos del tema sexual. Aquí abordamos identidad de género, aceptación, conocimiento corporal, prevención de infecciones y del embarazo. También el bienestar psicológico y la vivencia de una sexualidad responsable y conforme a cada etapa del desarrollo”, explica Cancino.

Tres claves para incluir la educación sexual en el retorno al aula

1. Incorporarla formalmente en la malla curricular: Para la especialista, es prioritario que la educación sexual esté presente de manera obligatoria en los establecimientos educacionales, con contenidos adecuados según la edad.

“Se deben realizar charlas de anticoncepción y estos contenidos tienen que estar sí o sí presentes en los colegios. Desde edades tempranas se puede hablar de higiene, autocuidado y respeto, y luego avanzar progresivamente hacia temas más complejos”, indica.

2. Generar una normativa clara y transversal: Actualmente, la implementación depende muchas veces del criterio o permisividad de cada establecimiento, especialmente en contextos municipales o con distintos tipos de financiamiento.

“El gran desafío es crear los espacios y tener una normativa pareja. Si no existe una directriz clara desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud sobre qué enseñar y en qué etapas, el abordaje queda desigual”, afirma la matrona.

En el pasado, iniciativas como los “Espacios Amigables”, que permitían a profesionales de salud atender consultas dentro de los colegios, demostraron resultados positivos, pero muchos de estos proyectos no se mantuvieron en el tiempo.

3. Trabajar con un enfoque multidisciplinario: La educación sexual integral requiere la participación de distintos profesionales: matronas, psicólogos, orientadores y docentes.

“Hay que generar equipos multidisciplinarios para que el abordaje sea consensuado y adecuado a cada edad. Desde la psicología, por ejemplo, se puede definir qué contenidos trabajar en enseñanza básica y cómo ir profundizando en enseñanza media”, sostiene Cancino.

El rol de las iniciativas públicas y privadas

Ante las brechas en la educación formal, distintas organizaciones han impulsado cursos, talleres, charlas y plataformas digitales para complementar la formación en salud sexual y reproductiva. Estas iniciativas permiten acercar información confiable y actualizada tanto a estudiantes como a apoderados y docentes.

“Que se pueda hacer, se hace. Hay colegios donde se integran talleres y profesionales en práctica que realizan exposiciones. Pero necesitamos que deje de depender solo de la voluntad de cada establecimiento y se transforme en una política pública clara y sostenida”, concluye la especialista.

En el contexto del regreso a clases, reforzar la educación sexual integral no solo es una medida preventiva, sino una inversión en bienestar, autonomía y desarrollo saludable para las nuevas generaciones.