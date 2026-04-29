Fiscalía reporta alza histórica de denuncias y expansión de causas ligadas al crimen organizado

El Ministerio Público dio a conocer este martes los principales resultados de su gestión 2025, en el marco de su Cuenta Pública institucional, marcada por un incremento histórico de denuncias, la expansión del crimen organizado y una mayor actividad judicial.

Uno de los principales hitos destacados por la Fiscalía fue la implementación de la Política de Persecución Penal 2025–2031, definida como la nueva hoja de ruta institucional para enfrentar los desafíos delictuales de los próximos años.

Durante 2025, el sistema registró 1.917.477 denuncias, lo que representa un aumento de 15,8% respecto de 2024, equivalente a más de 262 mil casos adicionales.

Las fiscalías metropolitanas —Centro Norte, Occidente, Oriente y Sur— junto con Valparaíso y Biobío concentraron el 60,5% del total de ingresos.

Entre los delitos con mayor crecimiento destacó el uso malicioso de tarjetas y dispositivos financieros, que aumentó en más de 200 mil casos, equivalente a un alza de 205,6%.

Asimismo, se registró un incremento de 52,4% en asociaciones ilícitas y un aumento en delitos vinculados al sistema penitenciario y fenómenos asociados al crimen organizado.

El número total de imputados creció un 15%, aunque el 67,7% de las causas continúa correspondiendo a imputados desconocidos, fenómeno principalmente asociado a delitos financieros.

En contraste, el Ministerio Público informó disminuciones en robos no violentos, incendios y robos con intimidación.

En materia de víctimas, se contabilizaron más de 2 millones 30 mil personas afectadas, también con un aumento de 15,8%. El 85,6% corresponde a personas naturales y la distribución entre hombres y mujeres se mantuvo equilibrada.

Respecto de homicidios, la Fiscalía informó 1.091 víctimas, lo que implicó una disminución de 11,5% en la tasa nacional respecto del año anterior.

El programa ECOH —Equipos de Crimen Organizado y Homicidios— continuó expandiéndose y ya tiene presencia en 11 regiones del país. Durante 2025 intervino en 979 casos y logró concurrir al 81% de los sitios del suceso.

Además, el 49,2% de esas causas obtuvo salida judicial y el 67,5% terminó en condena.

En violencia intrafamiliar se registraron más de 202 mil casos, equivalente a un aumento de 11%. La Fiscalía también reportó 390 intentos de femicidio y 46 femicidios consumados.

En delitos sexuales, el informe indicó que el 67% de las víctimas corresponde a menores de edad.

En cuanto a corrupción, los ingresos aumentaron un 10,4%, mientras que las causas terminadas crecieron 10,5%.

La Fiscalía también destacó la detención de más de 300 personas vinculadas al crimen organizado y la tramitación de 2.639 solicitudes internacionales y 161 extradiciones.

En el ámbito judicial, se consolidó una tendencia al alza en las condenas: más de 24 mil en procedimiento ordinario y 66 mil en procedimiento abreviado, con un aumento total de 10% en sentencias condenatorias. Los delitos económicos registraron el mayor incremento, con una subida de 71,6%.

Finalmente, el Ministerio Público informó cifras récord en atención a víctimas, con más de un millón de atenciones presenciales y 9,6 millones de atenciones digitales. Además, más de 127 mil víctimas y testigos recibieron apoyo especializado mediante las unidades URAVIT.