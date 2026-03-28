COI redefine reglas: categoría femenina será exclusiva para mujeres biológicas desde 2028

El Comité Olímpico Internacional (COI) oficializó un nuevo marco de elegibilidad para la categoría femenina en el deporte olímpico, que comenzará a regir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La normativa establece que la participación en pruebas femeninas estará restringida a mujeres biológicas, marcando un giro en la regulación vigente.

La decisión fue adoptada tras una reunión del Comité Ejecutivo y forma parte de una actualización integral de sus políticas deportivas.

Criterios científicos y control de elegibilidad

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, explicó los fundamentos de la medida. “Como exdeportista, creo firmemente en el derecho de todos los deportistas olímpicos a participar en una competición justa. La política que hemos anunciado se basa en la ciencia y ha sido elaborada por expertos médicos”, señaló.

El nuevo reglamento contempla una prueba única para determinar la elegibilidad en la categoría femenina, centrada en la detección del gen SRY, asociado al sexo biológico masculino.

La normativa también considera excepciones en casos médicos poco frecuentes, como el Síndrome de Insensibilidad Completa a los Andrógenos y otras diferencias en el desarrollo sexual que no impliquen ventajas competitivas. En estos escenarios, la evaluación será individual.

Coventry sostuvo que la medida responde a criterios de equidad y seguridad. “En los Juegos Olímpicos, incluso los márgenes más pequeños pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Por lo tanto, es absolutamente evidente que no sería justo que hombres biológicos compitieran en la categoría femenina. Además, en algunos deportes, simplemente no sería seguro”, afirmó.

Fin del modelo flexible adoptado en 2021

La nueva política reemplaza las directrices vigentes desde 2021, que delegaban en cada federación internacional la definición de criterios para la participación de atletas transgénero.

El cambio es resultado de un proceso de revisión desarrollado entre septiembre de 2024 y marzo de 2026, en el que el COI conformó un grupo de trabajo multidisciplinario con especialistas en ciencias del deporte, endocrinología, medicina deportiva, salud de la mujer, ética y derecho.

Según el organismo, la evidencia analizada concluye que el sexo masculino otorga ventajas en disciplinas que dependen de la fuerza, la potencia y la resistencia física.

Casos que marcaron el debate internacional

La decisión del COI se produce tras una serie de episodios que instalaron el tema en el debate global. Uno de ellos fue la participación de la halterófila neozelandesa Laurel Hubbard en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde compitió en la categoría femenina bajo las reglas vigentes en ese momento.

Otro caso ampliamente discutido fue el de la boxeadora argelina Imane Khelif, cuya elegibilidad generó cuestionamientos y amplificó el debate sobre los criterios de participación.

En paralelo, federaciones como World Athletics ya habían avanzado en regulaciones similares, implementando pruebas de elegibilidad biológica para las competiciones femeninas con el objetivo de establecer estándares uniformes en el alto rendimiento.