Mujeres en el mercado laboral: avances y sectores donde aún falta equidad

La participación de las mujeres en el mercado laboral chileno continúa mostrando contrastes: mientras en áreas como salud y comercio su presencia es mayoritaria o cercana a la paridad, en industrias como energía o petróleo las brechas siguen siendo significativas.

En un contexto donde la participación femenina sigue por debajo de la masculina, la distribución del empleo por industria evidencia diferencias persistentes. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo femenina alcanzó cerca de un 8,5% en 2025, por sobre el 7,7% registrado en hombres.

A partir de un análisis de más de 21 mil contrataciones durante ese mismo año, se observa que la integración del talento femenino varía considerablemente según el rubro, con sectores donde su presencia es alta y otros donde continúa siendo limitada.

Salud y retail: principales puertas de entrada

Entre los sectores con mayor generación de empleo destaca el comercio y las actividades de retail, con 8.557 contrataciones, donde las mujeres representan el 47% de los ingresos.

También figuran áreas como Alimentos, Bebidas y Tabaco, con un 32% de participación femenina, y Agricultura, Ganadería y Pesca, donde alcanzan el 46%.

Carolina Varela, directora de servicio y calidad de Adecco Chile, señala que “muchos de estos sectores funcionan como una verdadera puerta de entrada al mercado laboral para las mujeres. Son industrias que históricamente han ofrecido más oportunidades de inserción, pero el desafío ahora es que esa presencia también se traduzca en mayor desarrollo profesional y

acceso a posiciones de liderazgo”.

En tanto, el sector de Medicina y Salud presenta una de las mayores concentraciones de empleo femenino, con un 70% de las contrataciones, seguido por el área de Medical, Laboratorios y Farmacia, donde las mujeres alcanzan el 64%.

“En muchos casos vemos que la participación femenina es mayoritaria en sectores asociados a servicios, salud o comercio. Esto refleja tendencias históricas del mercado laboral, pero también evidencia que todavía existe un amplio espacio para avanzar hacia una mayor diversidad en otras áreas productivas, que históricamente han sido ocupadas por hombres”, agrega Varela.

Energía y petróleo: las brechas más marcadas

En contraste, existen sectores donde la presencia femenina sigue siendo baja. El caso más extremo se observa en Petróleo y Gas, donde solo el 1% de las contrataciones corresponde a mujeres.

Le siguen Producción de Energía, con un 19%, y Manufactura y Producción, donde las mujeres representan el 23% de los ingresos.

En Metales y Minería, en tanto, alcanzan el 30%, lo que muestra avances respecto de años anteriores, aunque aún se mantiene una diferencia importante.

“Las diferencias en participación no solo responden a decisiones de contratación, sino también a factores estructurales, como la menor presencia femenina en carreras técnicas o STEM. Por eso es clave trabajar desde la formación y desde las políticas de diversidad en las empresas”, explica la ejecutiva.

Sectores que avanzan hacia la paridad

El informe también identifica áreas donde la brecha comienza a reducirse. En Tecnología e Informática, las mujeres representan el 43% de las contrataciones, mientras que en Consultoría y Asesoría alcanzan el 42%.

“También estamos viendo un cambio cultural importante: cada vez más mujeres se están atreviendo a formarse y desarrollarse en áreas como tecnología o consultoría. Durante mucho tiempo se instaló la idea de que estos rubros requerían habilidades muy específicas o perfiles casi predeterminados, pero hoy esa percepción está cambiando y las empresas también están ampliando la forma en que buscan talento”, señala Varela.

En otros sectores, como Electricidad y Agua, la participación es completamente equilibrada (50% mujeres y 50% hombres), mientras que en Banca, Finanzas y Seguros las mujeres superan a los hombres, alcanzando un 58% de las contrataciones.

Diversidad como desafío estructural

Las cifras reflejan avances en la incorporación femenina al mundo laboral, pero también dejan en evidencia que la equidad sigue siendo un desafío en múltiples industrias.

“Cada vez más empresas entienden que la diversidad no solo es una agenda de equidad, sino también una ventaja competitiva. Equipos más diversos permiten mejorar la innovación, la toma de decisiones y la capacidad de adaptación en un entorno laboral cada vez más dinámico”, concluye la directora de servicio y calidad de Adecco Chile.