Gobierno entra al choque con Matthei: Arrau responde y recrudece el fuego cruzado en la derecha

Evelyn Matthei dijo en el matinal “Tu Día” que el gobierno de Kast llegó al poder sin un plan contra la delincuencia —”no tenían nada, ni siquiera ministros”—. Era una crítica dura, lanzada desde dentro del sector, en el marco de la conmoción por el asesinato de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo. El gobierno eligió responderle. Lo hizo en la misma semana en que el diputado republicano Agustín Romero ya había declarado que Matthei “no es una figura relevante” para el Partido Republicano —episodio que forma parte de una pelea que lleva varios días acumulando frentes.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, también militante republicano, salió al punto de prensa y le dijo a Matthei que “la invito a informarse de buena manera. El plan fue presentado al Congreso, está ahí disponible. Yo espero que, cuando se hagan críticas, se hagan con fundamentos y sobre el fondo, y no desconociendo la realidad”. Con esa respuesta, Arrau convirtió a Matthei en interlocutora válida del debate de seguridad. Le dio estatura de adversaria que merece réplica oficial.

El episodio ocurre en un clima de fuego cruzado dentro de la derecha, donde las diferencias no se han limitado a la seguridad. En los últimos días, el propio Romero abrió un flanco al desestimar públicamente a Matthei y luego protagonizar nuevos choques en el Congreso, incluyendo un duro intercambio con la diputada Ximena Ossandón (RN) durante la discusión del proyecto antiencapuchados, donde remató con un “yo trato como quiero” en sala.

Romero, además, apuntó contra Diego Schalper (RN) por adelantar que rechazaría la acusación constitucional contra Nicolás Grau: “Tendrá que explicarle a su electorado”, dijo. Dos frentes simultáneos contra los mismos aliados de gobierno, en la misma semana.

El lunes, apenas el ministro Claudio Alvarado terminó su introducción en el comité político ampliado, la presidenta de RN, Andrea Balladares, tomó la palabra: “Exigimos respeto por las distintas posturas. Hay algunos que no están respetando eso”, advirtió la senadora.

Ese mismo día, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseveró que los ataques de Romero en contra de Matthei eran impresentables e inaceptables, y que esperaban disculpas. Mientras el comité se desarrollaba, la bancada de diputados UDI emitió un comunicado: “Exigimos una disculpa pública, clara y sin ambigüedades del diputado Romero o del Partido Republicano. De no mediar dicha rectificación, advertimos que las relaciones políticas entre ambos partidos se verán sensiblemente afectadas”.

En medio de un clima de creciente fricción, incluso voces sin militancia orgánica dentro del sector han comenzado a llamar a contener la escalada. El diputado independiente de la bancada UDI, Hotuiti Teao, advirtió a sus pares sobre la necesidad de recomponer mínimos de coordinación política. “La unidad es el camino obligado que tenemos en la centroderecha para dar gobernabilidad a nuestro país y viabilizar el proyecto de desarrollo que impulsa el Presidente José Antonio Kast”, señaló a El Mostrador.

Teao sostuvo que la cohesión del sector debe basarse en el respeto mutuo y en el reconocimiento de sus distintas liderazgos, evitando prácticas de confrontación interna. “Esa unidad se debe construir desde el respeto y el reconocimiento a la diversidad de liderazgos que existen en nuestro sector y para eso se debe evitar el fuego amigo y las zancadillas entre quienes formamos parte del sector. La crisis de seguridad y de desarrollo que afecta a nuestro país nos impone el deber de garantizar gobernabilidad y proyectar a la coalición”, añadió.

La tensión política no es un hecho aislado ni acotado a un intercambio puntual. Matthei ya había ido más allá al afirmar que entre Chile Vamos y Republicanos “no existe una coalición”, instalando la idea de un bloque sin coordinación real ni capacidad de acuerdo.

En ese escenario, la respuesta de Arrau funciona como un punto de quiebre: el Ejecutivo no solo entra en el debate, sino que valida la controversia como parte del núcleo político del oficialismo. Lo que era una disputa lateral en la derecha pasa a instalarse en el centro del conflicto.