Mujeres y deporte en Chile: pádel lidera preferencias y sábados concentran mayor actividad

¿Cuándo, dónde y qué deporte practican las mujeres en Chile? Datos de easycancha permiten trazar una radiografía clara del comportamiento femenino en el deporte amateur, donde destacan tendencias concretas en disciplinas, horarios y distribución territorial.

En cuanto a preferencias, el pádel se posiciona como el deporte con mayor crecimiento en participación femenina, seguido por tenis, golf, gimnasio y futbolito. El auge de esta disciplina refleja no solo su masificación, sino también su capacidad de generar espacios sociales y accesibles para las mujeres.

En términos de participación, el pádel concentra el 31% de las reservas femeninas a nivel nacional, seguido por tenis con 23,88%, golf con 11%, gimnasio con 11% y fútbol con 5%. En conjunto, estas cinco disciplinas representan el 81,67% del total de reservas realizadas por mujeres durante 2025 en la app.

Uno de los datos más relevantes está en los hábitos de uso. La mayor actividad femenina se concentra los fines de semana en la mañana, especialmente entre las 9:00 y 11:00 horas. El peak absoluto se registra los sábados a las 10:00, consolidando ese bloque como el principal espacio deportivo para las mujeres.

A nivel geográfico, la participación femenina se concentra principalmente en la Región Metropolitana, seguida por la Región de Valparaíso y la Región de Antofagasta, evidenciando una expansión del deporte amateur más allá de la capital.

En términos demográficos, el grupo más activo corresponde a mujeres entre 26 y 35 años, lo que da cuenta de una generación que ha integrado el deporte como parte estructural de su rutina.

Tendencia al alza

Actualmente, el 20% de los usuarios activos en la plataforma corresponde a mujeres, una cifra que ha mostrado estabilidad en los últimos años, aunque con una leve tendencia al alza.

Desde easycancha destacan que estos datos reflejan un cambio más profundo en la relación de las mujeres con el deporte. “Hoy vemos que las mujeres no solo están participando más, sino que están definiendo cómo se practica el deporte amateur. Hay preferencias claras, horarios marcados y una búsqueda activa por espacios que combinen actividad física con comunidad”, señala su CEO, Daniela Baytelman.

Este cambio también se expresa en la forma en que las mujeres integran el deporte en su vida diaria. “El deporte se ha convertido en un espacio propio, donde no solo se busca bienestar físico, sino también desconexión, redes y equilibrio. Es parte de una rutina que ya no es ocasional, sino sostenida en el tiempo”, concluye.

De hábito ocasional a rutina consolidada

El crecimiento de la participación femenina en el deporte no solo refleja un mayor acceso a espacios e infraestructura, sino también un cambio cultural más profundo. Las mujeres están incorporando la actividad física como parte de su identidad y bienestar integral, priorizando instancias que combinan ejercicio, recreación y vínculos sociales. Este fenómeno da cuenta de una transformación sostenida en los hábitos, donde el deporte deja de ser esporádico para convertirse en una práctica constante.

Además, la consolidación de horarios definidos y la preferencia por disciplinas específicas evidencian una relación más estructurada con el deporte. Ya no se trata solo de disponibilidad de tiempo, sino de una decisión consciente por generar rutinas que aporten equilibrio físico y mental. En este contexto, el deporte amateur se posiciona como un espacio clave para el desarrollo personal, la construcción de comunidad y la mejora de la calidad de vida.