Doctoranda en astronomía lidera estudio que replantea evolución galáctica

Un nuevo hallazgo liderado por la estudiante del Doctorado en Astronomía de la Universidad de Concepción y científica del Núcleo Milenio Mingal, Carolina Dulcien propone un cambio en la comprensión de la evolución galáctica: las transformaciones más relevantes no ocurren en los cúmulos, sino en etapas previas, durante el recorrido por estructuras cósmicas que conectan el universo.

Durante años, la comunidad científica sostuvo que las principales transformaciones de las galaxias ocurrían dentro de los cúmulos galácticos, grandes concentraciones donde interactúan intensamente. Sin embargo, una investigación encabezada por Carolina Dulcien, del Núcleo Milenio MINGAL y la Universidad de Concepción (UDEC), propone una mirada distinta.

El estudio sugiere que estos procesos comienzan antes, cuando las galaxias se desplazan por los filamentos de la red cósmica, estructuras que funcionan como conexiones entre distintos cúmulos.

“Pueden imaginarse como grandes ‘familias’ de galaxias. Estos filamentos funcionan como autopistas en el espacio, por donde las galaxias viajan hacia los cúmulos”, explica Dulcien.

Filamentos: las “carreteras” del universo

Las galaxias no están distribuidas al azar en el universo. Forman una vasta red interconectada, donde los filamentos cumplen un rol clave al guiar su movimiento hacia zonas de mayor densidad.

En este contexto, la investigación apunta a que es precisamente en estas “carreteras cósmicas” donde ocurre el denominado “pre-procesamiento”, es decir, una serie de transformaciones que afectan la estructura y comportamiento de las galaxias antes de su llegada a los cúmulos.

Según el estudio, durante este trayecto las galaxias comienzan a perder gas y disminuyen su capacidad de formar nuevas estrellas, lo que modifica su evolución a largo plazo.

Un hallazgo que abre nuevas preguntas

El trabajo, publicado en la revista Astronomy & Astrophysics, no solo cuestiona las teorías previas, sino que también amplía el campo de investigación en torno a la evolución del universo.

“Es un tremendo avance, aunque todavía no está del todo claro en qué parte del viaje ocurrían los cambios ni qué mecanismos los provocan”, señala la investigadora.

Este nuevo enfoque también permite comprender mejor fenómenos como la fusión de galaxias, procesos en los que estas interactúan, cambian su forma y alteran su formación estelar.

“Este resultado es un paso crítico con miras a entender cómo las galaxias se transforman y evolucionan a lo largo del tiempo. Lo anterior abre nuevas preguntas sobre el papel que juega la red cósmica en la historia del universo”, agrega Dulcien.

Ciencia chilena con proyección internacional

La investigación tiene su origen en la tesis de pregrado de la astrónoma, defendida en 2024. Posteriormente, ya como estudiante de doctorado en la UDEC, Dulcien amplió el estudio en colaboración con el Núcleo MINGAL, la Universidad Federico Santa María y el proyecto internacional CHANCES (CHilean Cluster galaxy Evolution Survey).

El equipo analizó miles de galaxias dentro y alrededor de cúmulos cercanos, utilizando además herramientas de inteligencia artificial para identificar procesos de fusión.

El siguiente paso será profundizar en lo que ocurre durante el tránsito por los filamentos, especialmente para determinar si las galaxias se transforman de manera individual o en grupos que se desplazan conjuntamente.

El hallazgo posiciona a la investigación chilena en el debate internacional sobre la evolución galáctica, aportando evidencia que redefine el momento en que ocurren los cambios más significativos en las galaxias.

Más allá de sus implicancias científicas, el estudio refuerza una idea central: el universo no es estático ni azaroso, sino una red dinámica donde incluso los trayectos —y no solo los destinos— pueden ser determinantes en la historia cósmica.