Actriz de “The Orange is the New Black” acusa a Katy Perry de agresión sexual

La actriz Ruby Rose acusó públicamente a la cantante Katy Perry de haberla agredido sexualmente en un episodio ocurrido hace años, desatando una fuerte reacción tanto en redes sociales como en el entorno de ambas figuras.

La denuncia fue realizada por la actriz a través de la red social Threads, en respuesta a una publicación sobre la reacción de Katy Perry durante una presentación de Justin Bieber en el festival Coachella.

En ese contexto, la actriz australiana decidió compartir un episodio personal que, según relató, ocurrió cuando tenía poco más de veinte años en un club nocturno de Melbourne.

De acuerdo con su testimonio, Perry se le habría acercado mientras ella descansaba en el regazo de una amiga, momento en que —según afirma— se produjo un acto de carácter sexual sin su consentimiento. Rose indicó que reaccionó de inmediato con rechazo físico frente a la situación.

La publicación generó rápida repercusión, instalando el tema en la conversación pública y acumulando múltiples reacciones en redes sociales.

El relato de Ruby Rose y el paso del tiempo

En sus intervenciones, Ruby Rose explicó que durante años no abordó el episodio desde una perspectiva de denuncia. Por el contrario, señaló que solía relatarlo como una “anécdota graciosa de borrachera”, debido a que en ese momento no supo cómo procesar lo ocurrido.

Con el paso del tiempo, la actriz afirmó haber reevaluado esa experiencia, reconociendo el impacto emocional que le provocó. En ese contexto, explicó que decidió hacer público el relato como una forma de enfrentar lo vivido.

“No necesitas que la gente te crea, solo necesitas sacarlo de tu cuerpo antes de que te cause cáncer”, escribió en uno de sus mensajes, en referencia a la necesidad de expresar el episodio.

Rose también indicó que, tras el incidente, mantuvo una relación funcional con Perry, incluyendo la recepción de ayuda para gestionar su visa en Estados Unidos, lo que —según su propio relato— complejizó la manera en que interpretó lo ocurrido durante años.

La respuesta del entorno de Katy Perry

Tras la difusión de las acusaciones, el equipo de la cantante respondió públicamente a través del medio Variety, rechazando de forma categórica los dichos de la actriz.

“Las acusaciones que circulan en redes sociales por parte de Ruby Rose sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que constituyen mentiras peligrosas e irresponsables”, señalaron.

La vocera añadió que Rose mantiene “un historial documentado de realizar acusaciones públicas graves en redes sociales contra distintas personas, afirmaciones que han sido negadas en reiteradas ocasiones por los aludidos”.

La declaración marca una postura clara de la cantante frente a la controversia, en medio de la creciente atención mediática que ha generado el caso.

Reportes policiales y cambio de postura

En una actualización posterior, Ruby Rose informó que presentó reportes policiales relacionados con sus acusaciones, lo que introduce un nuevo escenario en el caso.

A través de Threads, la actriz comunicó que dejará de referirse públicamente al tema mientras el proceso avance:

“Para esta tarde, ya he concluido todos mis reportes. Eso significa que ya no puedo comentar, republicar o hablar públicamente sobre ninguno de los casos ni sobre las personas involucradas”.

Asimismo, explicó que este silencio responde a una solicitud estándar en este tipo de procesos y que, a nivel personal, representa un alivio.

“Va a parecer que estoy ignorando todo, desde los mensajes de apoyo hasta las experiencias de otras personas, pero no es así. Esta es una solicitud estándar de la policía y, en muchos sentidos, un gran alivio”, añadió.

La actriz señaló que esta etapa le permitirá iniciar un proceso personal de recuperación y avanzar tras la exposición pública del caso.

Un debate que trasciende el caso

La controversia ha reactivado discusiones más amplias sobre el uso de redes sociales como espacio para denuncias, el impacto del paso del tiempo en este tipo de relatos y la dificultad de abordar acusaciones de esta naturaleza en el ámbito público.

También vuelve a poner en el centro la tensión entre versiones contrapuestas: por un lado, el testimonio de quien denuncia y, por otro, la negativa categórica de la persona acusada.

Por ahora, el caso se mantiene abierto en términos públicos, con la decisión de Ruby Rose de dar un paso hacia instancias formales y el entorno de Katy Perry insistiendo en que las acusaciones carecen de veracidad.