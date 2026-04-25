Cantante D4vd es acusado de asesinato en EE.UU. por muerte de adolescente

El cantante estadounidense D4vd, cuyo nombre legal es David Burke, fue acusado formalmente por la justicia de Estados Unidos en el marco de una investigación por la muerte de una adolescente. El caso, que involucra múltiples cargos, ha generado impacto tanto en el ámbito judicial como en la industria musical.

Cargos presentados por la fiscalía

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles informó que el artista de 21 años enfrenta cargos por asesinato en primer grado, actos lascivos y libidinosos con una menor de 14 años y mutilación de un cadáver.

La víctima fue identificada como Celeste Rivas Hernández, cuya desaparición había sido denunciada por su familia en 2024, cuando tenía 13 años. Según las autoridades, la adolescente tenía 14 años al momento de su muerte.

Además, los cargos por asesinato incluyen circunstancias especiales como acecho, comisión de un delito con fines económicos y homicidio de un testigo en una investigación, lo que podría derivar en la pena de muerte, aunque los fiscales no han confirmado si la solicitarán.

Hallazgo del cuerpo y avance de la investigación

El cuerpo de la adolescente fue encontrado el 8 de septiembre dentro de un vehículo Tesla que había sido remolcado desde Hollywood Hills, en un sector donde permanecía estacionado aparentemente abandonado.

De acuerdo con los antecedentes judiciales, el automóvil correspondía a un Tesla Model Y 2023 registrado a nombre del cantante en una dirección vinculada a su familia en Texas.

La investigación se mantuvo en reserva durante varios meses, en el marco de diligencias encabezadas por un gran jurado del condado de Los Ángeles. La existencia de esta pesquisa se conoció públicamente en febrero, cuando familiares del artista presentaron objeciones legales a citaciones judiciales.

Defensa del artista

Tras su detención, ocurrida en una vivienda en Hollywood, los abogados del cantante emitieron una declaración pública defendiendo su inocencia.

“Que quede claro: las pruebas reales en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que él no fue la causa de su muerte”, señalaron en el comunicado.

La defensa también indicó que enfrentarán el proceso judicial y buscarán demostrar la versión del artista.

Un caso bajo reserva judicial

Hasta ahora, las autoridades no han hecho pública la causa de muerte de la adolescente. La policía obtuvo una orden judicial para restringir la difusión de los detalles de la autopsia, la cual sigue vigente.

El caso continúa en desarrollo y la identidad de posibles antecedentes adicionales permanece bajo resguardo de la investigación.

Por su parte, la familia de la víctima no ha emitido declaraciones públicas.

Impacto en la carrera del artista

D4vd alcanzó notoriedad en 2022 tras viralizarse en TikTok con el tema Romantic Homicide, que llegó al puesto número 4 del ranking Hot Rock & Alternative Songs de Billboard.

Posteriormente firmó con sellos discográficos y lanzó sus primeros trabajos en 2023, consolidando una base de seguidores especialmente entre la Generación Z.

Sin embargo, tras la difusión del caso, el cantante canceló parte de su gira por Norteamérica y una serie de presentaciones en Europa.

Un proceso en curso

La acusación contra el artista abre un proceso judicial que podría extenderse en el tiempo, considerando la gravedad de los cargos y las circunstancias especiales asociadas al caso.

Mientras avanza la investigación, el sistema judicial deberá determinar responsabilidades en un caso que ha generado alta atención pública tanto por la naturaleza de los hechos como por la notoriedad del imputado.