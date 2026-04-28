India debate histórica reforma: más escaños y cuota femenina del 33% en el Parlamento

India inició una discusión clave sobre el futuro de su sistema político. El Parlamento abrió una sesión especial para analizar una reforma que busca ampliar significativamente el número de escaños y establecer una cuota de género, en medio de tensiones entre el oficialismo y la oposición.

El Parlamento indio comenzó una sesión especial de tres días para discutir una enmienda constitucional que propone aumentar los escaños de la Cámara Baja, conocida como Lok Sabha, desde los actuales 543 a 850.

De aprobarse, India pasaría a tener la cámara de representantes electos más grande del mundo, superando incluso a la Cámara de los Comunes del Reino Unido. En términos absolutos, solo quedaría por detrás de la Asamblea Popular Nacional de China, aunque este último no corresponde a un sistema de elección directa.

La propuesta incluye además la reserva del 33% de los escaños para mujeres, una medida que busca aumentar la participación femenina en la política nacional.

Una representación desactualizada

El debate se produce en un escenario marcado por una estructura de representación que no ha cambiado en décadas. El reparto actual de escaños se basa en datos del censo de 1971 y permanece congelado desde 1973, pese a que la población del país ha crecido de forma significativa, superando los 1.400 millones de habitantes.

Esta situación ha generado una alta carga representativa por legislador: cada diputado representa en promedio a más de 2,5 millones de personas, una de las cifras más elevadas a nivel global.

En este contexto, la reforma busca actualizar la distribución de escaños según la población actual, lo que implicaría una redistribución de los distritos electorales.

Impacto territorial: tensiones entre norte y sur

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el impacto que tendría en el equilibrio regional.

La redistribución de distritos, basada en datos demográficos recientes, daría mayor peso a los estados del norte, caracterizados por tener mayor población y tasas de natalidad más altas. Esto podría traducirse en una pérdida relativa de influencia para los estados del sur, que presentan mejores indicadores económicos pero menor crecimiento demográfico.

Este cambio ha generado preocupación en sectores políticos que advierten una posible alteración en la correlación de fuerzas dentro del Parlamento.

Cuota de género: avance y debate político

La reserva del 33% de los escaños para mujeres se presenta como uno de los aspectos más relevantes de la reforma.

Actualmente, las mujeres ocupan cerca del 14% de los escaños en la Lok Sabha, una cifra por debajo del promedio regional de Asia, que alcanza el 21,5% según datos de la Unión Interparlamentaria de 2024.

El primer ministro Narendra Modi destacó el carácter histórico de la iniciativa: “Nuestro país está a punto de dar un paso histórico hacia el empoderamiento de la mujer. El respeto a nuestras madres y hermanas es el respeto a la nación, y con este espíritu, estamos avanzando con firmeza en esta dirección”.

Críticas de la oposición

Pese a los argumentos del oficialismo, la propuesta ha sido cuestionada por la oposición, que acusa al Gobierno de utilizar la cuota femenina como un elemento para facilitar la aprobación de cambios más amplios en la distribución del poder.

El líder opositor Rahul Gandhi sostuvo: «El Partido del Congreso apoya plenamente la reserva para mujeres (…), (pero) esta propuesta no tiene relación con eso; es un intento de apoderarse del poder a través de la delimitación».

La crítica apunta a que la redistribución de escaños podría favorecer políticamente a determinadas regiones, alterando el equilibrio histórico del sistema.

Una decisión clave para la democracia más poblada

El partido gobernante, el Bharatiya Janata Party (BJP), dispone de plazo para reunir la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar la reforma constitucional.

De concretarse, los cambios tendrían efectos de largo plazo en la estructura política de India, redefiniendo la representación parlamentaria en función de su realidad demográfica actual.

La discusión abre, además, un debate más amplio sobre cómo equilibrar crecimiento poblacional, representación territorial y equidad de género en una de las democracias más grandes y complejas del mundo.