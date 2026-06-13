Oposición acusa a Quiroz de “arrogante” y de politizar la gestión de Hacienda

La oposición cuestionó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de que acusara al ex Presidente Gabriel Boric de mostrar cifras incompletas sobre la deuda pública y afirmara que “por algún motivo no le gusta que se paguen las deudas”, en referencia al Crédito con Aval del Estado (CAE).

El jefe de la billetera fiscal sostuvo, en diálogo con el DF, que “yo le diría al presidente (Boric), con mucho respeto, que no ofenda la inteligencia de los lectores. Todo el mundo sabe que esa deuda que está mostrando se obtuvo vaciando los fondos soberanos; llevando el capital de trabajo del Estado a cero, y dejando la caja en cero”. “Administrando en los últimos meses como si fuera un kiosco, con un nivel de liquidez que debió haber sido reflejado en una mayor deuda”, añadió.

La exministra del Interior Carolina Tohá acusó al secretario de Estado de actuar con “beligerancia” y sostuvo que su diagnóstico no tendría fundamento, pues los fondos soberanos de pensiones y estabilización económica y social, considerados en conjunto, aumentaron durante el gobierno anterior. “La beligerancia no es buena amiga de la gestión que debe hacerse en Hacienda. Lo que estamos viendo es una beligerancia que busca que el país se encrispe, se polarice, no sé cuál es el propósito, pero puedo asegurar que no es el bien común”, aseguró.

El diputado del Partido por la Democracia (PPD) Raúl Soto afirmó que Quiroz se transformó en “un soldado de la batalla ideológica y cultural” y advirtió que la política fiscal dejó de tratarse como una política de Estado para convertirse en una pugna entre izquierda y derecha. “Por primera vez en la historia republicana de Chile, la política fiscal deja de ser una política de Estado y se transforma en una contienda de la contingencia, en una pugna política entre izquierda y derecha. Eso evidentemente que no lo compartimos, lo lamentamos, y hacemos un llamado al ministro Quiroz y a todos los sectores políticos, pero especialmente al Ejecutivo, a la responsabilidad, a cuidar la imagen de nuestro país y a salir de este de este barro en el cual nos han metido”, señaló Soto.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, calificó al ministro de “arrogante” y le pidió actuar “más como ministro que como activista”. En tanto, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, consideró sus comentarios “faltos de respeto” y “desubicados”, y acusó al Gobierno de carecer de una estrategia común.