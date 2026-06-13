Ministro Poduje: más de la mitad de familias damnificadas en Penco ya cuentan con subsidios

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, dio a conocer los avances en al proceso de reconstrucción en Penco, una de las comunas más afectadas por los incendios forestales de enero de este año: durante su visita a la denominada zona cero de la emergencia en las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía, la autoridad informó que más de la mitad de las familias damnificadas en Penco ya cuenta con un subsidio.

“Estamos avanzando exactamente según lo programado, incluso un poquito más rápido. Y, además, ahora acabamos de cerrar con Bienes Nacionales, y quiero agradecerle públicamente a la ministra Catalina Parot, el traspaso de un terreno para construir 320 viviendas para las víctimas que eran allegadas, porque acá no solo fueron víctimas los propietarios, sino que familias allegadas”, destacó Poduje. Según informó La Tercera, un 70 % del sitio corresponderá a Tomé y un 30 % a Penco.

El secretario de Estado también anunció la construcción de una cancha y subrayó que “la reconstrucción no es solo reponer lo que se quemó, sino que dejar mejor Penco, Tomé, Lirquén, Concepción, también Bulnes, Quellón, de lo que estaba antes del incendio”.

En su visita, Poduje también dio a conocer la puesta en marcha del plan “Sitio Eriazo Cero” en el sector, con la recuperación de un terreno en Concepción que permanecía en desuso por más de dos décadas. Se trata de un predio de 3.326 metros cuadrados donde se edificará un polideportivo municipal para el Barrio Norte, con gimnasio techado, área de calistenia, baños y camarines, y sala multiuso y de musculación.

Según el Ministerio de Vivienda, la infraestructura beneficiará directamente a 18.585 habitantes de las unidades vecinales 60 y 61 del sector Barrio Modelo. La intervención, además, habilitará el suelo para un futuro conjunto habitacional con una cabida preliminar de 140 viviendas.