Cecilia Pérez hace historia y asume como la primera presidenta de un club de Primera División

Cecilia Pérez fue electa como nueva presidenta de Azul Azul, marcando un hito en el fútbol nacional al transformarse en la primera mujer en encabezar un club de Primera División en Chile.

La elección de Cecilia Pérez como presidenta de Azul Azul representa un momento histórico para el fútbol profesional chileno. La exministra recibió nueve votos a favor y dos abstenciones, reemplazando en el cargo a Michael Clark.

Aunque anteriormente hubo mujeres liderando clubes del ascenso, nunca una había asumido la presidencia de una institución de Primera División.

Pérez integraba el directorio de Azul Azul desde 2022 como vicepresidenta y durante los últimos años tuvo una participación activa en la administración del club.

“Es el sueño máximo”

Antes de ser oficializada en el cargo, Cecilia Pérez manifestó públicamente su deseo de asumir la presidencia de la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

“Para cualquier hincha de la Universidad de Chile, y sobre todo cuando uno ha estado en el directorio ya cuatro años, es el sueño máximo y además es el honor más grande”, señaló.

La nueva dirigenta agregó que: “Después de haber servido a Chile, yo creo que el segundo honor más grande es ojalá poder dirigir la institución más linda de nuestro país, que es la U”.

Trayectoria política y vínculo con el deporte

Abogada de profesión, Cecilia Pérez ha desarrollado una extensa carrera política y pública. Fue ministra del Deporte y vocera de Gobierno durante la administración del expresidente Sebastián Piñera, además de desempeñarse como intendenta de la Región Metropolitana.

En paralelo, durante su paso por el directorio de Azul Azul, impulsó especialmente el desarrollo del fútbol femenino.

“En esos cuatro años no solamente he apoyado, sino que he puesto mucho esfuerzo en el plantel femenino, que yo creo que es tremendamente importante para el fútbol chileno”, declaró en una entrevista a EmolTV previa a su nombramiento.

Cómo quedó conformado el nuevo directorio

Junto con la designación de Pérez, también se definió la nueva composición del directorio de Azul Azul, integrado por representantes de distintos bloques y de la casa de estudios.

El directorio quedó conformado de la siguiente manera:

Bloque Tactical

Cecilia Pérez (presidenta)

Cristián Aubert

Luis Miguel Berr

Aldo Marín

Pablo Silva

Francisco Aylwin

Roberto Nahum

Bloque Romántico Viajero

José Ramón Correa (vicepresidente)

José Miguel Insulza

Bloque Casa de Estudios

Andrés Weintraub

Héctor Humeres

En paralelo, José Ramón Correa, quien también había sido mencionado como posible reemplazante de Michael Clark, fue designado como vicepresidente de la concesionaria.

Un cambio con impacto simbólico

La llegada de Cecilia Pérez a la presidencia de Azul Azul ocurre en un contexto donde la presencia femenina en puestos de liderazgo dentro del fútbol chileno sigue siendo reducida.

Su nombramiento abre un nuevo capítulo para la administración de Universidad de Chile y también instala una señal simbólica en una industria históricamente dominada por hombres.

Más allá de lo deportivo, el desafío estará puesto en la conducción institucional del club, el fortalecimiento de sus distintas áreas y la relación con los hinchas, en un momento donde la U busca consolidar estabilidad dirigencial y competitiva.