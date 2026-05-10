Más de 100 mujeres embarazadas y madres con lactantes permanecen privadas de libertad en Chile

En el marco del Día de la Madre, la Fundación Red de Acción Carcelaria dio a conocer nuevas cifras sobre mujeres embarazadas y madres con hijos lactantes privadas de libertad en Chile, poniendo el foco en las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan tanto ellas como sus hijos e hijas dentro del sistema penitenciario.

De acuerdo con cifras de Gendarmería de Chile actualizadas al 31 de marzo de 2026, actualmente hay 82 mujeres con hijos menores de dos años y 35 embarazadas recluidas en cárceles del país. En total, son 117 mujeres en esta condición, de las cuales un 59% permanece en prisión preventiva, es decir, sin condena.

La situación es aún más crítica en el caso de las embarazadas: el 77,1% se encuentra imputada y privada de libertad bajo medidas cautelares. A esto se suma que el 31,6% de las mujeres embarazadas o madres con lactantes encarceladas son extranjeras, porcentaje superior al promedio de población penal femenina extranjera en Chile. Más de la mitad corresponde a mujeres bolivianas.

Según datos entregados por la Subsecretaría de Derechos Humanos, actualmente hay 123 lactantes viviendo al interior de recintos penitenciarios.

“El Gobierno se comprometió a priorizar el proyecto de Protección materno-infantil para otorgar penas alternativas a madres de menores de tres años en ciertos casos. Como Red Acción Carcelaria creemos que este proyecto es un primer paso hacia un piso mínimo de dignidad para las mujeres y sus familias. Esperamos que el Ejecutivo cumpla con promover la aprobación de esta iniciativa, sin restringir más su aplicación”, explica Antonella Oberti, directora de Incidencia de la Fundación Red de Acción Carcelaria.

Impacto del encierro en niños y familias

Desde la organización advierten que, aunque existen programas estatales como “Creciendo Juntos” y “Chile Crece Contigo”, las medidas actuales no logran responder a la complejidad de la maternidad en contextos de encierro. Diversos estudios sostienen que la privación de libertad de las madres profundiza situaciones de vulnerabilidad previas y afecta directamente el desarrollo de niños y niñas.

Investigaciones recientes también evidencian el impacto familiar de estas situaciones. Un estudio liderado por la socióloga y académica de la Pontificia Universidad Católica, Pilar Larroulet, concluyó que un 30% de los niños, niñas y adolescentes con madres encarceladas presenta conductas problemáticas.

“Cuando una mujer entra en prisión, sus hijos también sufren los efectos de esa condena . La separación temprana y la incertidumbre en los vínculos tienen efectos a largo plazo que el Estado debe abordar. No podemos normalizar que, en muchos casos, la primera palabra de un niño de 2 años sea ‘cabo’”, agrega Oberti.

Desde la Red de Acción Carcelaria también plantean que la falta de información sistematizada sobre maternidad y niñez en contextos penitenciarios dificulta el diseño de políticas públicas efectivas y de largo plazo.

“Abordar esta realidad requiere no solo voluntad política, sino también una comprensión más profunda de sus implicancias sociales y en el largo plazo”, cierra Antonella Oberti.