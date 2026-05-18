La mujer que tuvo quintillizos después de intentar quedarse embarazada durante 12 años

Una mujer ha dado a luz a quintillizos, un hecho poco común, en la región de Harari, Etiopía, tras 12 años intentando concebir.

Bedriya Adem declaró que ella y su esposo estaban “radiantes de alegría” por tener “la oportunidad de tener cinco hijos a la vez”. La mujer de 35 años dio a luz a cuatro niños y una niña, todos “perfectamente sanos”, en el Hospital Especializado Hiwot Fana, según informó el hospital.

“No puedo expresar mi felicidad con palabras”, declaró a la BBC, recordando cómo se sintió “triste y llena de dolor” hasta que sus oraciones fueron escuchadas.

El director médico del hospital, Mohammed Nur Abdulahi, indicó que la madre y los bebés permanecen bajo observación médica en el hospital. Los recién nacidos pesaron entre 1,3 kg y 1,4 kg.

Según declaró a la BBC, los recién nacidos que pesan más de un kilogramo tienen una alta probabilidad de sobrevivir y de crecer sanos.

El médico explicó a la BBC que Bedriya concibió de forma natural, sin recurrir a la fecundación in vitro (FIV), procedimiento que el hospital no ofrece.

La FIV puede aumentar las probabilidades de un parto múltiple si se transfieren varios embriones.

Posibilidades: 1 entre 55 millones