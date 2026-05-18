Los otros casos del empresario racista: aviso falso de bomba para matar musulmanes y cohecho

La detención del empresario chileno Germán Andrés Naranjo Maldini en Brasil no solo abrió una polémica internacional por los insultos racistas y homofóbicos que protagonizó en el aeropuerto de São Paulo. También volvió a poner atención sobre otros episodios judiciales y policiales que ha enfrentado en Chile durante los últimos años.

El ejecutivo, que actualmente permanece detenido en Brasil tras ser acusado de lanzar expresiones discriminatorias contra trabajadores y policías, registra antecedentes vinculados a un caso de cohecho y a una antigua falsa amenaza de bomba que obligó a activar protocolos de seguridad en Santiago, según reportó Meganoticias.

La causa más reciente permanece abierta en el 4.º Juzgado de Garantía de Santiago y fue iniciada a partir de una querella presentada por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Según la acción judicial, el episodio ocurrió el 4 de febrero de este año en la oficina del Registro Civil de Lo Barnechea, hasta donde Naranjo Maldini llegó acompañado de su esposa para retirar el pasaporte de su hijo.

El documento sostiene que el empresario ingresó directamente a un módulo de atención sin respetar el sistema de filas ni sacar número, dirigiéndose de manera “prepotente” hacia una funcionaria.

De acuerdo con la querella, la trabajadora le explicó que el documento presentaba retrasos y que no podía ser entregado durante esa jornada. Sin embargo, el empresario insistió en obtener una solución inmediata.

La presentación judicial sostiene que en medio de la conversación le preguntó en voz baja a la funcionaria “¿a quién hay que pagarle?” y luego aseguró que años antes habría pagado dinero para agilizar un trámite similar.

El conflicto escaló posteriormente cuando, según el relato del Registro Civil, el empresario regresó al módulo y exhibió un fajo de billetes ofreciéndolo para acelerar la entrega del pasaporte.

La situación obligó a pedir apoyo de seguridad y derivó en una denuncia formal por presunto soborno a funcionario público.

Según el escrito judicial, el empresario incluso comenzó a gritar dentro de la oficina acusando que funcionarios le estaban pidiendo dinero, mientras continuaba insistiendo con el ofrecimiento económico.

Desde el Registro Civil calificaron el episodio como grave y señalaron que este tipo de conductas afecta la legalidad institucional y la fe pública.

Pero no es el único episodio que figura en registros judiciales.

Doce años antes, en 2013, Naranjo Maldini quedó involucrado en otra situación que terminó con intervención policial y revisión de explosivos en el Hotel W de Las Condes.

Según antecedentes contenidos en una denuncia presentada por la Fiscalía Oriente, el empresario comentó a personal del recinto que había dejado “una bomba para matar a todos los musulmanes” en una habitación del hotel.

El comentario provocó la activación inmediata de protocolos de seguridad y la concurrencia del GOPE de Carabineros al lugar.

La Fiscalía detalló en su momento que el hotel pertenecía a una cadena internacional y que además se desarrollaría una convención, por lo que la alerta fue tomada con especial preocupación.

Finalmente, tras revisar la habitación, no se encontraron artefactos explosivos ni elementos sospechosos.

La investigación no avanzó y la Fiscalía resolvió no perseverar, argumentando que los dichos no configuraban amenazas “serias y verosímiles”.

Ahora, el nombre del empresario volvió a quedar expuesto públicamente tras el incidente registrado en Brasil, donde permanece detenido mientras avanza la investigación por insultos racistas, xenófobos y homofóbicos ocurridos en un vuelo comercial.