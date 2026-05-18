Jorge Quiroz y Máximo Pacheco se toman la agenda como los protagonistas de la semana

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¡Buenas y feliz lunes (para los que no son suscriptores premium)! Arranca una semana compleja. La agenda política la dominará el voto en Cámara del megaproyecto del Gobierno. El ministro de Hacienda parece tener los votos para que se apruebe y pase al Senado. Será un miércoles de trasnoche.

El contexto del debate en Diputados será la economía: esta mañana supimos que la economía se contrajo -0,5% en el primer trimestre, cifras peores a lo anticipado. La economía llega golpeada por el shock externo, el alza de combustibles y la discusión sobre la viabilidad fiscal y política del plan económico del Gobierno.

El martes, el Banco Central publica el primer Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del año. El IEF debería dar más pistas sobre cómo el BC está leyendo el impacto del deterioro externo en la estabilidad del sistema financiero chileno: tasas largas más altas, petróleo caro, dólar tensionado, menor apetito por riesgo y condiciones financieras globales más exigentes.

El mercado está volviendo a mirar la deuda soberana no como un problema de países emergentes, sino como un riesgo de las grandes economías. Petróleo más caro, inflación persistente y gobiernos con déficits altos están empujando las tasas largas hacia arriba y eso está haciendo mucho ruido en el mercado. Y cuando sube el costo del dinero en el mundo desarrollado, el margen fiscal de países como Chile se vuelve más estrecho.

También en esta edición de El Semanal: una radiografía a la deuda chilena y cómo impactaría el debate político sobre el megaproyecto de La Moneda; Pacheco y la crónica de una muerte anunciada; y la política industrial se pone de moda y el Banco Mundial se suma.

Además, la élites en Chile cada vez crean menos valor para el país. Lo muestra el ranking anual que mide si las élites (empresariales, políticas y sociales) crean valor o lo extraen; lo que se habla en las mesas de dinero: que en los primeros 4 meses del año el BCI fue el banco que más ganó plata en el mercado.

Y te contamos sobre la nueva Cumbre El Semanal: Joaquín Villarino del Consejo Minero, Jaime Toledo, CEO de Acciona, y Francisco Villalón de Andes Iron, coincidieron en que Chile está en una posición estratégica por la transición energética, los minerales críticos y el boom de la inteligencia artificial.

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‍MAXIMO PACHECO TIENE SENTENCIA

No tenía que terminar así, pero todo indica que La Moneda le ganará la pulseada y en los próximos días forzará la salida de Máximo Pacheco de la presidencia de Nova Andino Litio, la sociedad entre Codelco y SQM para explotar el salar de Atacama.

Esta semana se cumple su mandato como presidente de Codelco y se renueva el directorio. Fuentes cercanas a los ministerios de Economía y Hacienda aseguran que tienen los votos y que, si Pacheco no renuncia, van forzar su salida de Nova Andino. Todo indica que es una pelea política que el presidente de Codelco va a llevar hasta las últimas consecuencias.

Este fin de semana ambas partes se jugaron sus últimas cartas. Pacheco lo hizo en una entrevista con El País de España. Y fue contundente y apuntó directamente al relato que busca imponer La Moneda: “Chile, definitivamente, no se cae a pedazos, el Estado no está quebrado ni Codelco fundido”.

Su principal nemesis en el Gobierno fue igual de directo. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, eligió “Mesa Central” de T13. Dijo que Codelco es una empresa “que está fuera de control”. Y agregó que “lo que estamos viendo hoy día es de nuevo un grupo de ejecutivos que vuelve a ocultar información”.

La Moneda tiene los votos. Pacheco fue elegido para la presidencia de Nova Andino y su mandato estaba previsto para dos años, pero la llegada de Bernardo Fontaine a reemplazarlo en la presidencia de la minera estatal y la renovación del directorio abren la puerta a un cambio anticipado. También forzarían la salida de Josefina Montenegro del directorio, pero mantendrían a Alfredo Moreno.

La disputa no es solo por un cargo. Es el primer gran choque entre la nueva administración y el legado de Pacheco en Codelco: una gestión que él defiende como el inicio de una transformación hacia una “corporación de litio y cobre”, pero que el Gobierno mira como una empresa bajo presión, con problemas de producción, deuda, seguridad y control interno.

Pero el flanco es real. La auditoría interna por una denuncia anónima que acusa una eventual incorporación no autorizada de casi 20 mil toneladas de cobre a la producción de 2025 abrió una grieta en el relato de gobernanza y se suma al desafío de deuda y gestión.

El biministro Mas habla de una “crisis multifuncional” en Codelco: productiva, de seguridad y de gestión. Y fue claro en que la renovación del directorio busca precisamente “retomar el control de la compañía”. Su diagnóstico apunta al incumplimiento de metas, al aumento de deuda y a proyectos que se extendieron más de lo presupuestado y por sobre lo previsto.

Pacheco siempre ha dicho que la deuda es consecuencia del modelo de financiamiento impuesto por el propio Estado: Codelco paga una carga tributaria excepcional, transfiere históricamente casi todas sus utilidades al fisco y financia sus inversiones con depreciación y deuda.

También defiende la caída productiva como parte de una realidad minera más compleja: menor ley del mineral, mayores costos, proyectos estructurales atrasados y una industria donde cada tonelada de cobre exige mover más tierra, usar más energía y más agua.

El lobby de Pacheco para quedarse ha sido intenso. Buscó alinear a los sindicatos para que lo apoyen y al menos dos fuentes con conocimiento de la polémica afirman que también hizo críticas privadas a la llegada de Fontaine a la presidencia del directorio.

Pero quienes lo conocen y también en la industria dicen que le juega en contra su propia personalidad y sobre todo el hecho de cómo en Codelco ha pasado por encima el gobierno corporativo, influyendo y tomando decisiones operativas.

Ahora que lo ven vulnerable, en el mismo directorio –que hasta ahora ha sido bastante pasivo– han salido a criticarlo en privado. Lo mismo altos ejecutivos de la minera, que se sintieron presionados y pasados a llevar en muchas decisiones. Al menos dos fuentes cercanas al directorio aseguran que criticar al directorio por pasivo no es totalmente justo y revelan que no todas las votaciones han sido unánimes y se le ha cuestionado. Las mismas fuentes aseguran que los directores Alejandra Wood y Eduardo Bitran se inclinarían por votar en favor de remover a Pacheco.

Los que defienden su gestión apuntan al acuerdo con SQM y las alianzas que selló y profundizó con Anglo American y Rio Tinto, entre otros. Además, aseguran que Codelco necesitaba un liderazgo de su tipo para salir de su letargo burocrático.

Pacheco no sería el único en salir. En los directorios de las grandes mineras y en la propia cuprífera estatal se da por descontado que en las próximas semanas o meses también saldría Rubén Alvarado de la gerencia general. Hay quienes aseguran que la investigación a la producción de diciembre sería “la punta del iceberg”.

La llegada de Fontaine a la presidencia viene con cuestionamientos. No solo porque no sabe de minería y nunca lideró una empresa de ese tamaño. Al interior de la minera estatal hay quienes recuerdan la mirada crítica de Fontaine sobre Codelco y su oposición (al igual que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz) al acuerdo con SQM.

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DEUDA SOBERANA: SE ACABÓ LA ERA DE PLATA BARATA

Esta semana la discusión económica vuelve a partir por el crecimiento. Como les conté en el arranque, este lunes el Banco Central publicó las Cuentas Nacionales del primer trimestre de 2026, el dato que permite medir con más precisión cuánto impulso trae –o no trae– la economía chilena en medio del shock externo, el alza de combustibles y la discusión fiscal del plan económico del Gobierno.

Las cifras no son buenas: la economía se contrajo -0.5% en los primeros tres meses del año.

Y en ese contexto es que se da la discusión del megaproyecto de La Moneda y su plan de achicar el gasto y el tamaño del Estado, que esta semana se vota en Diputados.

El telón de fondo no ayuda. En los mercados globales las tasas largas volvieron a encender alarmas: en Estados Unidos, el bono a 30 años superó el 5% y el de 10 años volvió sobre 4,5%, en medio de temores por inflación persistente, petróleo alto y deuda pública elevada. En Japón, los rendimientos también subieron con fuerza: el bono a 30 años llegó a 4%, un récord desde su emisión, y el de 10 años tocó niveles no vistos desde 1997.

La deuda soberana chilena también ha sufrido. Desde marzo la tasa aumentó de 5,24% a 5,53%.

Por qué importa. Cuando suben las tasas soberanas globales, la conversación fiscal deja de ser económica y se vuelve política. Los mercados empiezan a preguntar no solo cuánto debe un país, sino si crece lo suficiente, si tiene instituciones creíbles y si su gobierno está dispuesto a pagar los costos de ordenar las cuentas.

En Chile, el dato frío todavía juega a favor. Según un informe de la semana pasada de la influyente clasificadora de riesgo crediticio Moody’s, la deuda del Gobierno general cerró 2025 en 41,5% del PIB, muy por debajo de la mediana de los soberanos con nota A, que llega a 60,4%.

La agencia mantiene a Chile en A2 con perspectiva estable y reconoce sus fortalezas clásicas: instituciones sólidas, separación de poderes, Banco Central creíble y una historia de manejo macroeconómico prudente.

Pero la foto es menos cómoda cuando se mira la película. Gemines recuerda que la deuda pública chilena viene subiendo prácticamente sin pausa desde 2008: pasó de un mínimo de 3,8% del PIB en 2007 a 41,7% en 2024 y cerca de 43% al cierre de 2025.

“Esta tendencia alcista sostenida ya nos ha costado bajar dos escalones en las clasificaciones de riesgo de las tres evaluadoras más importantes”.

Chile no tiene un problema de nivel comparado, pero sí uno de tendencia. Y esa tendencia ya tuvo costo: el país –como se señala– descendió dos escalones en las clasificaciones de riesgo de las tres principales agencias.

Gemines cree que estamos mirando demasiado un solo número. La relación deuda/PIB compara un stock con un flujo y se ha transformado casi por inercia en la métrica dominante para juzgar la salud fiscal. Pero Gemines plantea que esa elección es más arbitraria de lo que parece. Si uno mide deuda contra riqueza –por ejemplo, deuda sobre capital bursátil– o carga financiera –intereses sobre PIB–, la historia global cambia.

En una muestra de 19 países, la mediana de deuda/PIB está en máximos de 125 años, pero las métricas de intereses/PIB y deuda/capital están por debajo de sus promedios históricos. O sea, el mundo parece más endeudado que nunca si se mira deuda/PIB, pero no necesariamente si se mira cuánto cuesta servir esa deuda o qué riqueza la respalda.

Eso no significa que la deuda no importe. Significa que importa de una forma más compleja. Argentina puede entrar en crisis con ratios mucho más bajos que Japón, mientras Japón convive con una deuda cercana a 250% del PIB sin enfrentar el mismo riesgo soberano.

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LA POLÍTICA INDUSTRIAL SE PONE DE MODA

Banco Mundial y política industrial. Europa nunca la abandonó, es también la base que hizo de China una superpotencia y ahora Trump (Estados Unidos), Canadá y economías que hasta hace poco veían la política industrial como algo estatista, ahora lo reevalúan.

En Chile el consenso es que políticas industriales nunca funcionan y que el Estado no es bueno en elegir sectores e industrias. El Gobierno de Boric lo intentó al inicio, pero no llegó lejos.

El giro. Durante décadas, el Banco Mundial fue parte del consenso que empujó liberalización, austeridad y desconfianza hacia la política industrial. Todo parte del Consenso de Washington que se impuso luego de la caída del Muro de Berlín. Ahora parece admitir que el Estado tiene un rol más activo que jugar. En un informe que publicó hace unas semanas, el organismo reconoce la nueva mirada, aunque advierte que el cambio todavía es tímido.

La idea central. El viejo paradigma económico quedó corto frente a crisis climáticas, energéticas, sociales y de asequibilidad. La tesis del texto es que no basta con “corregir fallas de mercado”: hay que rediseñar mercados con objetivos públicos claros.

En las últimas reuniones del FMI y el Banco Mundial, una de las señales más relevantes fue la apertura de este último a la política industrial. Cambió el tono frente a esta política: ya no la descarta como si se tratara de una mala idea, sino que reconoce que volvió al centro del debate global por la transición verde, la fragilidad de las cadenas de suministro y las tensiones de seguridad nacional.

Pero su recomendación no es “hacer más Estado” sin límites. Es hacer menos política industrial, pero mejor. La idea del informe es que los gobiernos deben intervenir con cuidado, empezando por herramientas de bajo costo y menor distorsión, antes de pasar a subsidios, aranceles o compras públicas dirigidas.

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Un mensaje de Tenpo

La Tarjeta Control de Tenpo: inclusión financiera para construir historial y confianza

En Chile, millones de personas quedan fuera del sistema financiero formal o ven limitado su acceso al crédito, y las alternativas no siempre son las mejores. Entendiendo que, cuando se hace difícil avanzar muchas veces no es falta de intención, sino falta de acceso, la Tarjeta Control de Tenpo nace como un modelo que permite construir o reconstruir historial crediticio de forma gradual, con control y sin fricción, a través de un mecanismo simple, donde el cupo se define a partir de una garantía, las personas pueden comenzar a generar comportamiento financiero real, acceder a mejores oportunidades y avanzar dentro del sistema.

Así, por ejemplo, el buen comportamiento de pago es visible para las instituciones financieras supervisadas por la CMF, lo que directamente les permitirá acceder a mejores ofertas de productos bancarios.

Esta solución demuestra que la verdadera inclusión financiera comienza por garantizar el acceso a quienes han quedado fuera del sistema, abriendo las puertas para que el universo de más de ocho millones de chilenos sin acceso al crédito construya o reconstruya su historial de forma responsable y segura.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: CHILE EN EL RANKING DE ÉLITES

Las élites en Chile cada vez crean menos valor para el país. Lo muestra el ranking anual que mide si las élites (empresariales, políticas y sociales) crean valor o lo extraen. Nuestro país retrocedió 5 puestos y cayó al lugar 37 de 151 economías evaluadas, aunque lidera en la región.

Chile sigue siendo el “alumno aplicado” de América Latina, pero empieza a perder nota. El estudio describe al país como un sistema institucionalmente sólido, con reglas relativamente estables y élites capaces de coordinarse. Pero el ranking general muestra una caída sostenida: nuestro país pasó del puesto 30 en 2024, al 32 en 2025 y ahora al 37 este año.

El problema no es el colapso institucional, sino la pérdida de capacidad para crear valor. Chile mantiene relativamente intacto su poder institucional –el Power Sub-Index sigue en el puesto 29–, pero cae en el Value Sub-Index, desde el puesto 38 al 43.

La lectura del informe es clara: las instituciones todavía ordenan y limitan el poder, pero no están generando suficientes incentivos para que las élites compitan y produzcan más valor económico y social.

El flanco más delicado es distributivo. Chile aparece muy mal posicionado en desigualdad de riqueza, desigualdad de ingresos y movilidad social. Esos indicadores muestran una concentración persistente y una baja capacidad de ascenso socioeconómico. Para el informe, ese es el talón de Aquiles: la estabilidad institucional puede perder legitimidad si no se traduce en progreso más amplio.

La economía también muestra señales de concentración y rigidez. El deterioro en el pilar de dominancia empresarial sugiere que ciertas coaliciones económicas están ganando demasiado poder. Al mismo tiempo, el bajo desempeño en valor laboral, desempleo y desempleo juvenil apunta a un mercado del trabajo que no está funcionando bien como motor de inclusión ni de creación de valor.

El estudio anual de la universidad St. Gallen en Suiza evalúa la capacidad de las élites para generar crecimiento y bienestar compartido. El informe muestra cómo modelos basados en innovación y valor productivo escalan posiciones, mientras que aquellos basados en búsqueda de rentas (como se sugiere para la élite nuestra) retroceden.

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LA SEMANA EN REDES

Crisis demográfica y las pantallas de celulares. El posteo lo hicieron varios –incluyendo Omar Larré (@omarlarre), cofundador de Fintual– y se refiere a un reportaje del Financial Times que sugiere que el desplome global de las tasas de natalidad y la crisis demográfica se deben a la irrupción del smartphone y no a los desafíos económicos que enfrentan los jóvenes desde la crisis financiera de 2008.

Algunos de los puntos clave: en Estados Unidos y el Reino Unido los nacimientos cayeron primero y más rápido en áreas que tuvieron 4G antes.

Las tasas de natalidad fueron estables en EE.UU., Reino Unido y Australia hasta 2007; en Francia y Polonia hasta 2009; en México e Indonesia hasta 2012; en Ghana, Nigeria y Senegal hasta 2013-15.

Cada uno de estos puntos de inflexión coincide con la adopción local de smartphones (ver gráfico).

La caída se mantiene en países golpeados duramente por la crisis del 2008 y en aquellos no golpeados, de rápido crecimiento y no en crecimiento.

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SIN TACOS NI CORBATAS: CUMBRES Y ELECCIONES

Ya viene una nueva Cumbre Financiera de El Mostrador Semanal y te queremos invitar a que participes.

El sistema financiero está cambiando más rápido de lo que muchas veces alcanza a reflejar el debate público. Los pagos digitales están redibujando la relación entre empresas, pymes y consumidores; la inclusión financiera dejó de ser solo una promesa, y la discusión sobre pensiones, inversión, transparencia y acceso al mercado de capitales volvió al centro de la conversación.

Conversaremos con Florencia Barrios, Country Manager de Fintual; Luis Opazo, gerente general de la ABIF; Matías Spagui, Director Senior de Mercado Pago; y Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam.

El foco será cómo se están democratizando las finanzas, qué barreras siguen en pie y por qué contar con un mercado de capitales más líquido, profundo y competitivo sigue siendo clave para el crecimiento, la innovación y la vida cotidiana de las personas.

También pondremos el foco en los medios de pago y en cómo están cambiando los hábitos de consumo, cómo se adaptan los comercios y las pymes, y qué impacto tiene todo esto en la modernización de la economía chilena.

Cuando: el próximo miércoles 27 de mayo 9:30 a 11:00 AM en Av. Providencia 227/229, comuna de Providencia, Santiago.

Inscripciones en: cumbre@elmostrador.cl

– Este lunes deberíamos saber quién será el próximo (o próxima) presidente de Icare, el organismo que, pese a no ser un gremio, en muchos aspectos supera a la CPC y la Sofofa a la hora de influir en la agenda en representación del empresariado.

El Diario Financiero dice que el que corre con ventaja es Renzo Corona. El socio principal de PwC deja su cargo en julio luego de 8 años al mando y 40 años en la auditora consultora. Cercanos a Corona dicen que efectivamente lo han sondeado, que hay interés mutuo, pero que en el directorio no hay consenso (al menos hasta el viernes). El actual director tesorero de Icare lleva años participando activamente en la organización.

Fuentes que conocen la interna de Icare adelantan que hay quienes preferirían volver a tener a una mujer en la presidencia y que ahí Mónica Álvarez, presidenta de Buses Hualpén, es la que más suena.

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– Lo que se habla en las mesas de dinero: que en los primeros 4 meses del año el BCI fue el banco que más ganó plata en el mercado, superando al Santander y a Banco Chile, las entidades más grandes del mercado y que siempre lideran el ranking.

El banco que controla el Grupo Yarur ganó $406 mil millones el mes pasado, un alza de 11% frente al mismo período de 2025. El Chile tuvo utilidades por $399 mil millones, una baja de 8,5%, y el Santander quedó muy cerca, con más de $388 mil millones y un salto de 40%.

Scotiabank también mostró una expansión fuerte: $170 mil millones, 49% más que el año anterior. El contraste: Itaú mostró un retroceso más marcado: $101 mil millones, 24% menos que en 2025.

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– GasValpo: el atractivo de vender una posición casi monopólica. Toesca y la japonesa Marubeni salieron a buscar comprador, según informa al DF MAS. Lo curioso es que el prospecto de venta destaca que la empresa opera en un negocio con poca o nula competencia directa y con altas barreras de entrada.

Según el pitch a inversionistas, en Valparaíso –su mercado más relevante– GasValpo es el único distribuidor de gas natural. O sea, quien compre GasValpo compra una infraestructura instalada, una base de clientes difícil de disputar y una posición competitiva protegida por altos costos de entrada.

Por qué importa. En tiempos en que el debate público mira con lupa los mercados concentrados, el activo se ofrece justamente por lo que lo hace más valioso: una red difícil de replicar, clientes conectados y una posición dominante en zonas clave. Capaz que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se interese en hacer un doble clic a ese negocio.

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Un mensaje de la UDP

Convocatoria abierta Premio Cátedra Mujeres y Medios UDP

La tercera versión del premio Cátedra Mujeres y Medios UDP mantiene su convocatoria abierta hasta el próximo 26 de agosto. El premio distingue obras de no ficción publicadas por mujeres latinoamericanas, con el fin de fomentar y difundir un trabajo de calidad y de índole periodístico.

“La no ficción escrita por mujeres no solo amplía el mapa de lo que vemos: lo redefine. Este premio ayuda a escuchar esas voces y a entender mejor el mundo que habitamos”, afirma Josefina Licitra, periodista y escritora integrante del jurado, junto a Paula Escobar Chavarría, directora de la Cátedra Mujeres y Medios UDP y Cecilia García-Huidobro, coordinadora de la cátedra.

La primera versión del concurso, realizada en 2022, fue ganada por la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, con el libro El invencible verano de Liliana; en tanto en 2024 se reconoció el trabajo de la periodista argentina Leila Guerriero, por su libro La llamada, un perfil de la ex militante montonera Silvia Labayru. “Una obra magistral, respecto de un tema muy relevante, como lo son las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las dictaduras en Latinoamérica”, declaró el jurado.

Para más información y postulaciones ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

– El foco económico de la semana estará en el Banco Central. No solo por la Reunión de Política Financiera del lunes, sino porque el martes se conocerá una batería de datos clave para medir el estado real de la economía chilena en el arranque de 2026.

Lo más importante: el lunes, a las 8:30 horas, se publicaron las Cuentas Nacionales del primer trimestre. Ahí supimos que entre enero y marzo la economía se contrajo -0,5%. Confirma que la economía llega golpeada por el shock externo, el alza de combustibles y la discusión sobre la viabilidad fiscal y política del plan económico del Gobierno.

También se conocerán la Balanza de Pagos y la Posición de Inversión Internacional del primer trimestre. Datos para mirar no solo cuánto crece Chile, sino cómo se está financiando, qué pasa con las cuentas externas y qué tan vulnerable aparece frente a un mundo más caro, más volátil y más incierto.

– A las 9:00 horas vendrá el otro plato fuerte: el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del primer semestre de 2026. El IEF debería dar más pistas sobre cómo el Banco Central está leyendo el impacto del deterioro externo en la estabilidad del sistema financiero chileno: tasas largas más altas, petróleo caro, dólar tensionado, menor apetito por riesgo y condiciones financieras globales más exigentes.

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CUMBRE EL SEMANAL: EL PROTAGONISMO DE LA MINERÍA Y ENERGÍA

Minería, energía e IA: la nueva oportunidad de Chile choca con permisos, costos y confianza.

En una nueva Cumbre El Semanal, Joaquín Villarino del Consejo Minero, Jaime Toledo, CEO de Acciona, y Francisco Villalón de Andes Iron, coincidieron en que Chile está en una posición estratégica por la transición energética, los minerales críticos y el boom de la inteligencia artificial.

El consenso es que Chile está hace tiempo en el mapa grande de la inversión global por su minería. Pero la transición energética, la competencia por minerales críticos, la seguridad de suministro y la revolución de la inteligencia artificial nos ha dado un nuevo protagonismo estratégico: somos un país con los recursos naturales, producción a escala y estabilidad.

La conversación buscó salir del diagnóstico conocido –Chile tiene una oportunidad histórica–, para entrar en la pregunta que importa: si el país tiene las condiciones institucionales, regulatorias, energéticas, ambientales y sociales para transformar esa oportunidad en proyectos concretos.

La minería sigue apostando a ser más inclusiva y sustentable, las renovables ponen el foco en que son la clave para hacer más competitiva la economía chilena y Andes Iron comparte sus experiencias para sacar adelante Dominga: humildad y aprendizaje.

El programa completo lo ven haciendo clic en este enlace o en el video de portada.

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Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.