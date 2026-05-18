Diputada Naveillán (PNL): sin planificación en seguridad no se sabe “para dónde va la micro”

La diputada del Partido Nacional Libertario Gloria Naveillán endureció sus críticas contra el Gobierno en materia de seguridad pública, cuestionando la falta de planificación estratégica y apuntando directamente contra el equipo encabezado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Las declaraciones de la parlamentaria se producen luego de la exposición realizada por la secretaria de Estado ante la Cámara de Diputados, donde reconoció que no esperaba que el Congreso exigiera un plan formal y escrito sobre seguridad pública.

Tras esa presentación, Steinert comprometió la entrega de un documento “por escrito, con formato y todo” durante los próximos días.

Sin embargo, Naveillán aseguró que la comparecencia dejó más dudas que certezas respecto del rumbo del Ejecutivo. “Yo no conozco la planificación”, afirmó la parlamentaria en entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

La diputada cuestionó que, pese a una extensa intervención de la ministra, no existieran definiciones concretas sobre las medidas que impulsará el Gobierno. “No dijo mayormente nada”, sostuvo.

Según explicó, el principal problema es que no existe claridad sobre cómo se implementarán las políticas anunciadas por La Moneda. “No hay ninguna idea de cómo se va a concretar esto”, afirmó.

La integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara también cuestionó la ausencia de una hoja de ruta legislativa clara.

“¿Qué proyectos de ley se van a llevar a cabo? ¿Qué cosas necesitan desde el punto de vista legislativo para poder llevar adelante su plan? ¿Qué tiempos hay?”, planteó.

Naveillán reconoció que la seguridad pública es una materia compleja y que existen aspectos operativos que no pueden transparentarse completamente. “Seguridad es difícil”, sostuvo.

Sin embargo, insistió en que aun considerando esas limitaciones, el Gobierno no ha logrado transmitir una dirección clara. “Sin una planificación de para dónde va la micro (…) no está esa planificación”, afirmó.

La diputada también apuntó a uno de los temas que, según dijo, más molestia le genera respecto del manejo comunicacional del Ejecutivo: los ingresos policiales a Temucuicui.

A juicio de Naveillán, el Gobierno ha intentado apropiarse políticamente de operativos que fueron impulsados exclusivamente por el Ministerio Público. “Los ingresos a Temucuicui el gobierno no tuvo nada que ver. Pero lo que se llama nada”, sostuvo.

La parlamentaria aseguró que los procedimientos correspondieron a diligencias ordenadas por Fiscalía para concretar detenciones específicas. “Fueron órdenes de Fiscalía para poder cumplir órdenes de detención”, afirmó.

Además, sostuvo que incluso existían instrucciones de reserva para evitar filtraciones y asegurar el éxito de los operativos. Por ello, cuestionó que posteriormente el Ejecutivo presentara dichas acciones como logros propios. “¿Cómo sale el gobierno a decir ‘esto es un logro mío’?”, criticó.

Las declaraciones de Naveillán se producen además en medio de cuestionamientos al Gobierno por parte de distintos sectores políticos, tanto oficialistas como opositores, respecto del manejo de seguridad pública y la coordinación del gabinete.

En ese contexto, la diputada fue más allá y apuntó directamente a todo el equipo encargado del área. “Yo creo que el equipo completo no está a la altura”, afirmó.

“Esa es mi opinión, y me hago cargo de mi opinión como Gloria Naveillán”, concluyó.