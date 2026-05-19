Cáncer en mujeres: inédita hoja de ruta revela impacto de la desigualdad y los cuidados en Chile

El cáncer en mujeres hace tiempo dejó de ser una discusión exclusivamente sanitaria. Hoy también atraviesa dimensiones como los ingresos, el empleo, la maternidad, la salud mental, las redes de apoyo, la sobrecarga de cuidados y la capacidad concreta de sostener la vida cotidiana durante la enfermedad. Esa mirada estructural —todavía insuficientemente integrada en la conversación pública— fue el eje del encuentro nacional “Diálogos 2026: Liderazgo, Mujer y Cáncer”, realizado el pasado 8 de mayo en la Sala Claudio Arrau del Teatro Municipal de Santiago.

La instancia, impulsada por el Observatorio del Cáncer y desarrollada en alianza metodológica con Monitor Social, reunió a más de 100 mujeres líderes provenientes de los ámbitos de la salud, ciencia, investigación, academia, Estado, sector privado, cooperación internacional, comunicaciones, cultura, organizaciones sociales y territorios. Mediante herramientas digitales de participación y análisis en tiempo real, las asistentes construyeron colectivamente la primera “Hoja de Ruta Multisectorial sobre Mujer y Cáncer en Chile”, un diagnóstico inédito sobre cómo la desigualdad, el territorio, el género y las condiciones de vida están redefiniendo la experiencia oncológica femenina en el país.

Uno de los principales hallazgos del informe es que el cáncer en mujeres ya no es percibido únicamente como un problema biomédico. Las participantes coincidieron en que la enfermedad está profundamente atravesada por desigualdades estructurales que condicionan las posibilidades de prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento, recuperación y sostenibilidad de la vida cotidiana.

Las cifras reflejan con claridad esa percepción. El 80% de las participantes identificó el nivel socioeconómico como el principal factor que determina la trayectoria del cáncer en mujeres. El 74,3% apuntó al territorio y las brechas geográficas de acceso, mientras que el 73,3% relevó la carga de cuidados como un elemento crítico que tensiona el tratamiento, el empleo y la salud emocional. A ello se suma un 57,1% que identificó la salud mental como una dimensión históricamente desatendida dentro de la experiencia oncológica femenina.

El informe plantea un cambio de enfoque relevante: las desigualdades dejan de ser vistas como factores periféricos y pasan a entenderse como estructuras que moldean toda la experiencia de enfermar. Es decir, determinan quién logra consultar a tiempo, quién accede a especialistas, quién puede sostener económicamente un tratamiento prolongado y quién enfrenta la enfermedad en condiciones de mayor fragilidad.

Bajo este contexto, Alicia Aravena, directora ejecutiva Observatorio del Cáncer, explica que “cuando sectores diversos dialogan en un mismo espacio, comprendemos la dimensión total del problema y empezamos a reconocer cómo las decisiones que tomamos en nuestros propios ámbitos pueden modificar trayectorias concretas de vida: que una política laboral pueda facilitar un diagnóstico oportuno, que la narrativa en los medios contribuya a disminuir el miedo, que una decisión pública reduzca desigualdades o que una red articulada permita que menos mujeres enfrenten solas el cáncer o lleguen tarde a un tratamiento”.

Otro de los consensos más contundentes de la jornada apunta a que Chile continúa llegando tarde al cáncer en mujeres. Sin embargo, las participantes sostienen que ese retraso no responde únicamente a fallas del sistema sanitario, sino también a desigualdades estructurales que condicionan quién logra detectar una enfermedad a tiempo y quién no. El 78,8% identificó la educación y la prevención como la principal brecha en la trayectoria oncológica femenina, mientras que el 62,5% señaló el diagnóstico como uno de los espacios donde las desigualdades se expresan con mayor crudeza.

Las respuestas abiertas profundizan esa mirada colectiva. La posibilidad de detectar tempranamente un cáncer aparece estrechamente ligada a factores como la capacidad de reconocer síntomas, acceder a información clara, navegar sistemas de salud fragmentados y sostener económicamente procesos diagnósticos que, en muchos casos, se extienden durante meses.

En ese contexto, la prevención deja de entenderse únicamente como la disponibilidad de mamografías o controles médicos. Comienza a instalarse como una capacidad social profundamente desigual. Porque prevenir también depende de contar con tiempo para consultar, redes de apoyo, condiciones laborales que permitan asistir a controles, conectividad territorial, educación en salud y recursos suficientes para no postergar síntomas por temor a perder ingresos, empleo o estabilidad familiar.

La dimensión territorial aparece como otro de los grandes ejes estructurales de esta hoja de ruta. El informe revela que el lugar donde vive una mujer sigue condicionando de manera decisiva sus posibilidades de prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y recuperación frente al cáncer. El 74,3% de las participantes identificó el territorio como uno de los factores más determinantes en la experiencia de la enfermedad, mientras que el 39,4% apuntó a las barreras geográficas como una de las principales desigualdades presentes en la trayectoria oncológica femenina.

Los testimonios recogidos desde regiones y zonas rurales dan cuenta de problemas recurrentes: centralización de la atención, escasez de especialistas, extensos tiempos de traslado, discontinuidad terapéutica y un progresivo desgaste económico asociado a viajes, alojamiento, licencias médicas, cuidados y pérdida de ingresos.

En múltiples relatos, el acceso a tratamiento no aparece definido únicamente por la existencia de cobertura sanitaria, sino por la capacidad concreta de sostener logística, tiempo y recursos económicos durante meses, e incluso años, de atención médica. La geografía, concluye el informe, continúa operando como un determinante silencioso de la desigualdad oncológica en Chile. Mientras algunas mujeres logran acceder tempranamente a redes especializadas y continuidad clínica, otras enfrentan simultáneamente aislamiento territorial, fragmentación institucional y una carga económica que impacta directamente en la adherencia terapéutica y la calidad de vida.

Otro de los desplazamientos relevantes que instala esta hoja de ruta tiene relación con los cuidados, la salud mental, la estabilidad económica y la sostenibilidad cotidiana de la vida. El 73,3% de las participantes identificó la carga de cuidados como una dimensión estructural invisibilizada dentro de la experiencia oncológica femenina; el 57,1% apuntó a la salud mental; el 52,4%, al impacto económico; y el 50,5%, a las consecuencias laborales asociadas a la enfermedad.

Sofía Quesada, experta en Ciencias Sociales y Humanidades de UNESCO, enfatiza en que “ningún fenómeno, así sea de salud, médico y mucho menos social, se compone de una sola perspectiva. Aunar todos los componentes y todas las visiones que podamos es necesario para encontrar su solución. Necesitamos que el conocimiento llegue a las personas para que puedan tomar decisiones informadas”.

Las respuestas abiertas muestran que muchas mujeres atraviesan tratamientos de alta complejidad mientras continúan sosteniendo hijos, adultos mayores, tareas domésticas, organización familiar y contención emocional hacia otras personas. A ello se suma una dimensión emocional persistentemente reiterada en los relatos: ansiedad, incertidumbre, miedo, agotamiento y sensación de desprotección frente a procesos diagnósticos extensos, inestabilidad económica y ausencia de acompañamiento sostenido.

El desgaste emocional, según el informe, no aparece únicamente asociado al impacto del diagnóstico. También se vincula al temor de perder ingresos, a la dificultad de sostener responsabilidades familiares durante el tratamiento, a la sobrecarga de cuidados y a la incertidumbre permanente sobre cómo continuar sosteniendo la vida cotidiana mientras se enfrenta una enfermedad de alto impacto.

La segunda gran evidencia que emerge de esta hoja de ruta apunta a la capacidad de transformación. El documento revela la existencia de una masa crítica multisectorial de mujeres dispuestas a impulsar activamente una agenda de incidencia sobre mujer y cáncer en Chile. El dato es categórico: el 100% de las participantes manifestó disposición a promover acciones futuras vinculadas a esta agenda. Además, el 90,2% sostuvo que el cáncer en mujeres requiere liderazgo multisectorial compartido y el 74,4% identificó las alianzas intersectoriales como el mecanismo más efectivo para avanzar hacia soluciones sostenibles.

Asimismo, Francisco García, jefe de Cooperación Unión Europea en Chile, explica que el informe de la OCDE es claro y se debe “invertir sobre todo en prevención y en acceso al diagnóstico temprano. Es mucho más barato y eficiente que trabajar en la curación. Cuando el cáncer se detecta a tiempo, el proceso cambia completamente”.

La relevancia de estos resultados radica en que las participantes pertenecen a espacios de decisión y cuentan con capacidad real de incidencia institucional, producción de conocimiento, articulación territorial y movilización de recursos. Las respuestas abiertas reflejan, además, una percepción transversal: ninguna institución, disciplina o sector puede abordar por sí solo la trayectoria del cáncer en mujeres.

La enfermedad aparece así como un desafío que exige coordinación entre políticas públicas, sistemas de salud, mundo laboral, educación, comunicaciones, investigación, protección social y redes comunitarias.

La conclusión final de esta hoja de ruta desplaza definitivamente el foco desde el diagnóstico hacia la construcción de gobernanza: una arquitectura inédita de liderazgo femenino multisectorial que logró instalar un consenso particularmente significativo para Chile. El cáncer en mujeres ya no puede seguir siendo comprendido únicamente desde una lógica biomédica o estadística. Está atravesado simultáneamente por pobreza, desigualdad territorial, sobrecarga de cuidados, deterioro emocional, fragilidad económica, precarización laboral y persistentes brechas de acceso y protección social. Y ese desplazamiento, sostienen las participantes, cambia por completo la conversación.