Histórico avance en la FACh: primera mujer se gradúa como piloto de combate F-16 en Chile

En el Hangar del Grupo de Aviación N°8 de la Vª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) se realizó la ceremonia de graduación del curso de vuelo de F-16, instancia en la que un grupo de oficiales culminó con éxito su proceso de formación en una de las aeronaves de combate más avanzadas de la institución.

Según explicó la FACh, este programa “tiene por finalidad formar pilotos con sólidas competencias técnicas en una aeronave de combate de alta prestación, así como también preparar combatientes aéreos con la responsabilidad de resguardar la soberanía nacional y actuar con disciplina y profesionalismo en escenarios de alta exigencia”.

La ceremonia estuvo marcada por un hecho histórico para la aviación militar chilena: la graduación de la teniente (A) Francisca Caces, quien se convirtió en la primera mujer en completar el curso de vuelo caza F-16 en la historia de la institución.

“En el mundo son muy pocas las mujeres que han alcanzado esta capacidad”, destacó el comandante en jefe de la institución, general del Aire Hugo Rodríguez.

La oficial, de 29 años, inició su trayectoria en la Escuela de Aviación en 2015, integrando la Bandada Tauro, de la que egresó en 2019. Ese mismo año realizó el programa de instrucción aérea de cadetes en el material de vuelo T-35 Pillán y posteriormente fue destinada a la III Brigada Aérea de Puerto Montt, donde efectuó el curso de habilitación de vuelo por instrumento.

En 2020 pasó a formar parte del Grupo de Aviación N°1 de la Iª Brigada Aérea en Iquique, donde desarrolló el curso táctico de combate y recibió su piocha rioja, “símbolo del esfuerzo y preparación de los pilotos de combate”.

Además, la FACh destacó que la teniente “se desempeñó como piloto operacional en el A-29 Super Tucano, aeronave en la que además logró habilitarse como líder, consolidando competencias de conducción, toma de decisiones y trabajo en equipo”.

Finalmente, en 2025 fue destinada al Grupo de Aviación N°8 de la Vª Brigada Aérea, unidad donde completó exitosamente su formación en el material de vuelo F-16, consolidando un nuevo hito para la participación femenina en la aviación de combate chilena.