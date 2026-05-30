Chile rompe récord de baja natalidad: mujeres tienen menos hijos y a mayor edad

Hace años que especialistas vienen advirtiendo sobre el acelerado descenso de la natalidad en Chile, un fenómeno que no solo sigue profundizándose, sino que ya comienza a tener efectos directos sobre el crecimiento de la población y el recambio generacional del país.

Así lo confirma el último informe de estadísticas vitales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que reveló que en 2025 se registraron 146.446 nacidos vivos, cerca de 130 mil menos que en 1993. La cifra marca además un hito histórico: por primera vez, la tasa global de fecundidad en Chile cayó bajo un hijo por mujer, alcanzando 0,99.

El indicador, que refleja el promedio de hijos vivos por mujer, está muy por debajo de la tasa de reemplazo poblacional, fijada en 2,1 hijos por mujer, necesaria para mantener estable la población en el tiempo.

De acuerdo con la comparación internacional realizada por el INE, solo Corea del Sur (0,75) y Singapur (0,96) presentan tasas inferiores a la chilena.

Mujeres postergan cada vez más la maternidad

El informe también evidencia una transformación sostenida en las dinámicas familiares y reproductivas. Las mujeres en Chile están teniendo hijos a edades cada vez más tardías, alcanzando en 2025 una edad promedio de maternidad de 30 años.

A nivel regional, las menores tasas de fecundidad se registraron en Valparaíso (0,98), Magallanes (0,91) y la Región Metropolitana (0,88). En contraste, las cifras más altas se observaron en Tarapacá (1,32), O’Higgins (1,19), Atacama (1,19) y Arica y Parinacota (1,17).

El estudio también mostró el creciente peso de la población migrante en los nacimientos del país. Durante 2025, el 19,7% de los partos correspondieron a madres extranjeras, mientras que solo 117.593 nacimientos fueron de madres chilenas.

Entre las nacionalidades predominantes de las madres extranjeras destacan Venezuela (31%), Bolivia (20%) y Perú (15,7%).

Regiones donde ya mueren más personas de las que nacen

El deterioro de la natalidad ya comienza a reflejarse en el crecimiento natural de la población, indicador que resulta de la diferencia entre nacimientos y defunciones.

Según el INE, durante 2025 se contabilizaron 126.428 defunciones, lo que redujo la tasa de crecimiento natural del país a apenas 0,9 personas por cada mil habitantes. La caída es drástica si se compara con 1993, cuando el indicador alcanzaba 15,3.

El fenómeno ya se traduce en cifras negativas en algunas zonas del país. Valparaíso y Ñuble, que el año pasado ya habían mostrado más defunciones que nacimientos, repitieron esa tendencia en 2025 con un crecimiento natural de -0,6. A ellas ahora se sumó la Región de Los Ríos, con -0,4.

En la práctica, esto significa que en esas tres regiones actualmente fallecen más personas de las que nacen.

En el extremo opuesto, las regiones con mayor crecimiento natural fueron Tarapacá (6,0), Antofagasta (3,6), Arica y Parinacota (2,3) y Atacama (2,2).

Casi la mitad de las comunas presentan crecimiento negativo

La tendencia también se extiende a nivel comunal. Según el informe, el 45,1% de las comunas del país registraron crecimiento natural negativo durante 2025.

Las regiones que concentran la mayor cantidad de comunas en esta situación son La Araucanía, Biobío, Los Lagos y Valparaíso. En conjunto, suman 80 comunas, equivalentes al 51,3% de todas las comunas con crecimiento negativo en Chile.